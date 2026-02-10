¡A dar el batacazo! Xelajú va por la histórica sorpresa ante el gigante Monterrey

-

El futbol también es de sorpresas y Xelajú, subcampeón centroamericano, añora darla este miércoles (9:00 p. m.) en su visita al estadio BBVA, en Nuevo León, México, para enfrentar al gigante Monterrey, en el partido de vuelta de la fase inicial de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Ya los chivos demostraron de lo que son capaces, a base de resiliencia y contragolpe. En casa llevaron a su rival al límite, le asestaron un golpe en las postrimerías mediante Joffre Escobar, pero en el balompié nada se acaba hasta que suene el gorgorito y Jesús Corona decretó empate (1-1) en la agonía.

Pusieron en aprietos y sonrojaron a uno de los poderosos de la región que no convencen con su futbol, pese a sus figuras y tener una de las ofensivas más productivas en la Liga MX, en la que el fin de semana sucumbieron contra el América. Marchan novenos, con 7 puntos en 5 jornadas.

Los altenses deberán tomar en cuenta que los rayados para este juego recuperan a Víctor Guzmán y Carlos Salcedo, ausentes en la ida, por lesión, así como el español Sergio Canales, quien por decisión técnica no hizo el viaje hacia Guatemala.

El estadio BBVA, sede mundialista para United 2026, albergará el duelo entre Xelajú y Monterrey.

Domènec Torrent guardó algunas piezas claves en el primer pulso y solo hasta que vio que la defensa altense era inquebrantable, optó por darle ingreso al propio "Tecatito" Corona, Anthony Martial y Fidel Ambriz, por lo que su apuesta causará expectativa.

El cuadro quetzalteco, al mando de Roberto Hernández, aspira y confía en dar el batacazo. El gran ausente es Jorge Aparicio, por sanción, pero en la media cancha figura el tico Derrikson Quirós, Juan Cardona para hacer la contención y Jesús López y Yilton Díaz, responsables por las bandas.

Hernández y sus dirigidos están motivados en volver a hacerle partido a los regiomontanos y por qué no, tumbarlos en su propia casa, algo que quizá se ve complicado, más no imposible. Por algo rotó a su equipo ante Guastatoya, en una derrota que los dejó sextos, con 7 puntos en 5 fechas.

La victoria por cualquier marcador clasifica a los chivos, al igual que un empate por 2 goles o más, mientras que por 1 obliga al alargue. Caer por cualquier resultado, le da el boleto a los rayados.