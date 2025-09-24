Beto Kang y Rafa Yechan te esperan en el Boksuna Fest

Música, baile, cosplay, comida y destacados influencers coreanos te esperan este fin de semana en el Boksuna Fest.
LEE: Explora los museos de Sololá y su legado cultural e histórico
Beto Kang, creador de contenido de viajes, vuelve a Guatemala para encabezar este festival que celebra la cultura coreana.
La segunda edición también contará con la presencia de David Kim, Nicki Cast, Mr. Akkoo, Koreanytico, Yun, Jun Papi, Wooniverso y Rafa Yechan.
Beto y Rafa se mostraron felices de reencontrarse con los guatemaltecos y preparan varias sorpresas para el festival.
Además de compartir su cultura, ambos desean mostrar la belleza y riqueza de nuestro país ante el mundo.
Beto ha visitado Guatemala en cinco ocasiones, ama lugares como Tikal y adora los desayunos tradicionales.
TE PUEDE INTERESAR: Actores mejor pagados de kdramas elevan audiencia
Por su parte, Rafa ya pudo conocer La Antigua Guatemala, pero ahora se propone descubrir más de la gastronomía local.
Conócelos este sábado 27 de septiembre, desde las 9:00 AM, en el Salón 6 del Parque de la Industria, zona 9 capitalina. La admisión es de Q50 en preventa, y Q60 el día del evento.