Beto Kang y Rafa Yechan te esperan en el Boksuna Fest

Música, baile, cosplay, comida y destacados influencers coreanos te esperan este fin de semana en el Boksuna Fest.

Beto Kang, creador de contenido de viajes, vuelve a Guatemala para encabezar este festival que celebra la cultura coreana.

La segunda edición también contará con la presencia de David Kim, Nicki Cast, Mr. Akkoo, Koreanytico, Yun, Jun Papi, Wooniverso y Rafa Yechan.

Rafa Yechan es un creador de contenido coreano con base en México. (Foto: Jose Luis Pos/Colaborador)

Beto y Rafa se mostraron felices de reencontrarse con los guatemaltecos y preparan varias sorpresas para el festival.

Además de compartir su cultura, ambos desean mostrar la belleza y riqueza de nuestro país ante el mundo.

Beto Kang muestra la cultura de Latinoamérica en sus videos. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Beto ha visitado Guatemala en cinco ocasiones, ama lugares como Tikal y adora los desayunos tradicionales.

El humor es parte del contenido de Rafa Yechan. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Por su parte, Rafa ya pudo conocer La Antigua Guatemala, pero ahora se propone descubrir más de la gastronomía local.

Conócelos este sábado 27 de septiembre, desde las 9:00 AM, en el Salón 6 del Parque de la Industria, zona 9 capitalina. La admisión es de Q50 en preventa, y Q60 el día del evento.

Beto Kang resalta espacios de Guatemala, como Tikal. (Foto: Instagram/Beto Kang)