Guatemala brilla en la ceremonia de bienvenida de Miss Grand International

Candidatas de distintos países ya se encuentran en Tailandia para la competencia de Miss Grand Internacional, por ello se realizó un evento de bienvenida para que todas se presentaran ante el mundo, esta es la participación de Guatemala en la gala.
Ana Lendl ingresó muy elegante a la pasarela de la ceremonia de bienvenida donde todas las participantes copartieron su nombre y su país luciendo traje de noche.
Con un paso firme y seguro Miss Grand Guatemala se plantó en el escenario e hizo el clásico grito de orgullo, mencionando el nombre de su país.
Ana vistió una prenda en corte "palabra de honor" de color negro con destellos parecidos a las estrellas, la falda consta de una transparencia que muestra sus piernas y la parte de atrás es más larga, dando una estructura sofisticada.
Como accesorios portó unos guantes rojos y unos aretes dorado y rojo que enmarcaban su rostro.
¿Cuándo es Miss Grand International?
La 13ª edición del certamen Miss Grand International se celebrará en el MGI Hall en Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre de 2025. A partir de este 2 de octubre inician las actividades que valen para la puntuación final de las candidatas.
EN LA PASARELA