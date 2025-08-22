Uso de firma digital entre Guatemala y Costa Rica agilizará comercio

-

Con la firma de un acuerdo, ambos países se convierten en pioneros en la región centroamericana para el uso de la firma electrónica

Los Gobiernos de Guatemala y Costa Rica llevaron a cabo el proceso de homologación de la firma electrónica, lo que permitirá que los procesos comerciales entre ambos países puedan llevarse a cabo de forma más ágil y expedita.

La acción se concretó gracias a la firma del Acuerdo Complementario sobre Cooperación en la Homologación de la Firma Electrónica Avanzada y la Firma Digital Certificada, con esto se permite el reconocimiento del proceso digital, lo que significa tendrán validez en ambos países.

Al acuerdo fue signado por la ministra de Economía, Gabriela García y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes.

La ministra de Economía Gabriela García firmó el acuerdo por parte de Guatemala. (Foto: Mineco / Soy502)

Según informó el Ministerio de Economía (Mineco) la implementación de estos sistemas digitales moderniza la gestión de documentos internacionales, evitando viajar de un país a otro y los trámites presenciales.

Con el acuerdo entre ambos países, los usuarios pueden realizar gestiones en línea de forma más rápida, reduciendo tiempos de espera y uso de papel.

"Esta transformación genera un impacto económico positivo al ahorrar recursos y permitir que se destinen a actividades de mayor valor", precisó el Mineco.

Agregó que para las empresas significa "contratos comerciales más ágiles entre Guatemala y Costa Rica, negocios más eficientes, reducción de costos operativos y mayor competitividad en el mercado regional".

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica Paula Bogantes. (Foto: Mineco / Soy502)

El Ministerio señaló que "este acuerdo convierte a Guatemala y Costa Rica en pioneros de la región en facilitar la vida digital de sus ciudadanos".

Afirmó que además sienta las bases para que otros países centroamericanos se sumen a esta iniciativa digital.