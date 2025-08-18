Guatemala busca entrar a industria global de los semiconductores

-

Ministerio de Economía señala que han creado mesas técnicas que trabajan para lograr el objetivo.

En el marco de la Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa, el Gobierno de Guatemala busca incursionar en la industria global de semiconductores, ya que considera que es una de las más estratégicas a nivel mundial.

Gabriela García, ministra de Economía, durante su participación en la conferencia de prensa La Ronda, explicó que este esfuerzo se remonta a junio último, cuando Guatemala y Taiwán firmaron dos cartas de intención orientadas a establecer vínculos de cooperación.

Los mandatarios de Guatemala y Taiwán firmaron un acuerdo de inversión y desarollo. (Foto: Archivo / Soy502)

La ministra recordó que Taiwán es el líder mundial en la industria de semiconductores y que a partir de ese momento el país ha iniciado una hoja de ruta con miras a integrarse en esta cadena de valor global.

Agregó que la iniciativa es liderada por el Ministerio de Economía (Mineco), a través del programa Pro Guatemala, en línea con los objetivos establecidos desde el lanzamiento de la estrategia nacional en 2024.

"Ya se había identificado a la industria eléctrica y electrónica como una industria prioritaria para buscar empresas que quisieran invertir en el país, así como fomentar la industria nacional", aseguró la ministra.

La ministra explicó que ya se llevó a cabo el primer curso de formación en semiconductores en Taiwán, en el que participaron 28 ingenieros guatemaltecos provenientes de seis universidades nacionales.

Misiones técnicas guatemaltecoas han visitado Taiwán. (Foto: Mineco / Soy502)

Además, se llevaron a cabo dos misiones técnicas encabezadas por Pro Guatemala, con el propósito de conocer de primera mano cómo Taiwán adecua su infraestructura industrial y qué papel tiene la academia y el gobierno en la consolidación de Taiwán como referente mundial en este sector.

García reveló que derivado de estas visitas y de la cooperación bilateral, el pasado 8 de agosto se realizó en Guatemala el primer taller nacional sobre semiconductores, con la participación de expertos taiwaneses, representantes del sector privado, la academia y el sector público guatemalteco.

Preciso que este evento marcó el inicio de una nueva fase de trabajo estructurado, que se articula a través de cuatro mesas temáticas permanentes: talento humano, infraestructura y conectividad, ecosistema empresarial, y política pública.

Cada mesa aborda temas clave para el desarrollo sostenible de la industria en el país. Se enfatiza la necesidad de formación especializada de capital humano y la adecuación de la infraestructura.

La ministra confirmó que el presidente participará en un evento que busca impulsar a Guatemala en la incursión de la industria de los semiconductores. (Foto: SCSP / Soy502)

La ministra indicó que el 19 de agosto el presidente Bernardo Arévalo inaugurará un evento con los miembros de Guatemala que forman estas cuatro mesas.

"Vamos a iniciar después de haber hecho esta recopilación de experiencias. Iniciará esta planificación estratégica qué es lo que necesita Guatemala hacer y con quién, para poder dejar establecido la posibilidad de que podamos incursionar en este sistema global de valor", puntualizó la ministra.