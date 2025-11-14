¿Remontará? Guatemala debe ganar para tener posibilidades de ir al Mundial 2026

Guatemala se va al descanso por debajo del marcador tras el doblete de Waterman con el que Panamá lo gana 0-2 en El Trébol.
ARTÍCULO RELACIONADO: EN VIVO: Al medio tiempo: Guatemala cae por dos goles ante Panamá
Guatemala pierde 2-0 al medio tiempo en El Trébol, tras recibir un doble castigo del goleador panameño Cecilio Waterman.
Waterman con su 1.80 metros de estatura, le ganó con el cuerpo a Jonathan Franco, alcanzó a darse la media vuelta y remató con potencia ante la barrida ligeramente tardía de José Ardón, para clavar la pelota en el ángulo de la portería defendida por Nicholas Hagen.
Esta jugada al minuto 30, llegó cuando Guatemala tenía el dominio de las acciones, y había generado situaciones cercanas al gol.
El mismo Waterman, sobre el final del primer tiempo (44), consiguió darse la media vuelta para sacar un derechazo desde la media luna y liquidó a Hagen.
Guate lo tuvo
La mejor de la Azul y Blanco estuvo en los pies de Óscar Santis, al minuto 13, cuando intentó picar el esférico ante la salida del guardameta Orlando Mosquera.
José Pinto y Franco estuvieorn cerca también cuando buscaron conectar un centro de tiro libre, pero el peligro terminó despejado por la zaga canalera (25).
Con el 1-0 en contra, Rubi Rubín consiguió un remate de zurda que controló Mosquera, al 41.
Los dirigidos por Luis Fernando Tena tienen una situación complicada de revertir, pues con la victoria a primera hora de Surinam, esta derrota significa la eliminación total (sin opción de ir ni al repechaje).