Guatemala a debutar en el LAAC de golf en Perú

Uno de los máximos torneos de golf en el continente americano, el Latin American Amateur Championship (LAAC), está listo para iniciar este jueves en el Lima Golf Club, de Perú. Ahí estarán seis jugadores guatemaltecos, quienes tratarán de conquistar por primera vez ese título para el país, y así tener acceso automáticamente a varios de los certámenes profesionales más importantes del mundo.

Los chapines que jugarán en Lima del 15 al domingo 18 son: Gabriel Palacios, Sebastián Barnoya, Matías Calderón, Alexander Rubín, Hugo Mayorga y Jorge Reyes. Actualmente, Palacios llega a este certamen, como el preclasificado número uno.

En el LAAC del 2025, que se desarrolló en Argentina, Palacios finalizó empatado con otros dos jugadores, en la tercera posición de la clasificación final, con un score de 274, -14 bajo el par, para ubicarse únicamente a dos golpes del ganador, Justin Hastings, de Islas Caimán (272, -16 bajo el par).

Los ojos de los aficionados, también estarán puestos sobre el chapín Matías Calderón, quien recientemente ganó en el Club Corinto, de El Salvador, el Campeonato Juvenil de Centroamérica y Panamá. Este será la segunda participación de Calderón en el LAAC, consolidando su proyección como una de las jóvenes promesas del golf nacional en la escena internacional.

Los compatriotas en una de las conferencias previas al torneo en la capital peruana.

"Esta nueva participación representa una oportunidad clave para demostrar el crecimiento deportivo, madurez competitiva y evolución técnica; con todo ello, regreso al LAAC con mayor experiencia y motivación, para representar nuevamente a Guatemala en uno de los torneos amateurs más importantes del continente", comentó Calderón.

Calderón, ya suma experiencia en torneos de alto nivel, al haber debutan en el LAAC 2025, en Pilar Golf Club, Argentina; donde, a pesar de no superar el corte tras rondas de 76 y 71 golpes, logró medir su juego ante los mejores amateurs de la región y adquirir un valioso aprendizaje competitivo.

Durante la conferencia de prensa en Lima, Matías destacó el impacto que tuvo el LAAC Academy en su desarrollo y trayectoria como golfista, resaltando la importancia de este programa en su formación integral.

"Agradezco a todos los patrocinadores y a todas las personas que hicieron posible esto, y destaco el valor de este tipo de iniciativas para el crecimiento del golf juvenil y amateur en nuestro continente", comentó el jugador.

El torneo más importante del golf en Latinoamericana llega por primera vez a Perú, donde 106 jugadores de 29 países, disputarán el máximo cetro de este deporte a nivel amateur en el continente, teniendo como una de los principales alicientes para el ganador, la clasificación para jugar el Masters, el US Open y The Open del 2026.

"En estos últimos torneos he tratado de mejorar mi putt, no era muy bueno, pero creo que ahora mi juego es distinto, ha evolucionado junto a mi swing; sin duda alguna, ha sido muy bueno el aprendizaje de la academia, durante todo este tiempo", agregó Calderón.