¡Eliminados! Albacete tumba al Real Madrid de Arbeloa en Copa del Rey

El Real Madrid quedó eliminado de manera sorpresiva en los octavos de final de la Copa del Rey tras caer este miércoles por 3-2 frente al Albacete, que firmó una noche histórica y selló su clasificación a los cuartos de final del torneo.

El conjunto merengue, que afrontó el encuentro con Álvaro Arbeloa ya al mando del equipo, no logró mostrar una imagen sólida ni revertir la inercia negativa que arrastra en los últimos días.

Esta eliminación se suma a otro duro golpe reciente para el Real Madrid, que apenas una semana atrás perdió la final de la Supercopa de España 2026 ante el Barcelona, también por marcador de 3-2. En ambos compromisos, los blancos dejaron dudas en su funcionamiento colectivo y se despiden de una segunda competición en un corto lapso de tiempo.

FP: @AlbaceteBPSAD 3-2 @RealMadrid

⚽ 42' Javier Villar

⚽ 45'+3' Mastantuono

⚽ 82' Jefté T.

⚽ 90'+1' @Gonzalo7Garcia_

⚽ 90'+4' Jefté T.

En el desarrollo del partido, el Albacete golpeó primero gracias a un gol de Javi Villar al minuto 42. Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja local, Franco Mastantuono apareció al 45+3 para igualar el marcador y enviar el duelo empatado al entretiempo. En la segunda parte, el ritmo se mantuvo intenso y fue Jefté Betancor quien puso el 2-1 al minuto 82, devolviendo la ilusión al conjunto manchego.

El Real Madrid reaccionó en los minutos finales y encontró el empate al 90+1 con un cabezazo de Gonzalo García, resultado que parecía llevar el partido a la prórroga. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el 90+4, Jefté firmó su doblete con un gol agónico que decretó el 3-2 definitivo, desatando la euforia en Albacete y consumando una eliminación inesperada y dolorosa para el conjunto merengue.