¡Líder por 19 minutos! La reacción de Mister Chip al empate de Guatemala y Surinam

La Selección Nacional no pudo sostener la victoria en su visita a Surinam y el encuentro terminó en empate.

La Selección de Guatemala no pudo sumar los tres puntos en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas, este viernes 10 de octubre.

Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, publicó en su cuenta de X que "a Guatemala se le escapa una victoria en eliminatorias por un gol en tiempo añadido por primera vez en su historia".

Esto se dio luego de que los nacionales comenzaran ganando con gol de Darwin Lom en el minuto 75 del partido de visita ante Surinam.

El empate de los locales llegó al minuto 90+4, gracias al gol de Virgil Misidjan, quien evitó la victoria de Guatemala.

"Lo más parecido a esto: gol de William Fisher para Costa Rica en el 89', en el Guatemala 1-1 Costa Rica del 12 de diciembre de 1976", dijo Martín-Tamayo.

SUR 1-1 GUA (FT) - Virgil Misidjan (en el 90'+4') acaba con la fiesta guatemalteca en Paramaribo. Guatemala ha sido líder de grupo durante 19 minutos.



A Guatemala se le escapa una victoria en Eliminatorias por un gol en tiempo añadido por PRIMERA VEZ en su historia. Lo más… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 10, 2025

Mister Chip dio como dato curioso extra, de que la selección guatemalteca estuvo como líder del Grupo A durante 19 minutos.

Tras este empate, Guatemala queda en cuarto lugar con 2 puntos y Surinam líder momentáneamente con 5 puntos, a falta de lo que suceda esta noche en el encuentro entre El Salvador y Panamá.