A pesar de una caída, el mexicano José Muñiz gana la séptima etapa de la Vuelta

México se queda con la séptima etapa de la Vuelta.

El mexicano José Ramón Muñiz, del Olinka, aprovechó el descenso previo a la llegada en San Pedro, San Marcos, para cruzar primero la línea de meta y quedarse con la séptima etapa de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, que no tuvo cambio de líder en la clasificación general, ya que Cristian Muñoz llegó entre los primeros.

Una etapa que tuvo de todo, desde su salida en San Francisco el Alto (Totonicapán) y con todas las emociones que entregó el circuito de 5 vueltas en Salcajá, hasta los rápidos, pero peligrosos descensos para llegar a San Pedro, algo que varios pedalistas trataron de aprovechar para sacar alguna ventaja.

Nelson Panjoj y Gerson Toc se habían fugado, pero en una de las bajadas, Toc se pasó de largo en una de las curvas y, unos segundos más tarde, varios de los pedalistas que venían en el pelotón perseguidor, también sufrieron caídas en el mismo punto, algo que afectó, pues se redujo un poco la velocidad y eso permitió que la persecución tuviera éxito, para que Muñiz, quien había sido uno de los que se cayeron, terminara ganando.

"Después de una caída es difícil recuperarse y lograr igualmente ganar la etapa, me llena el corazón de alegría, sobre todo en una llegada tan colorida como la que tuvimos acá", expresó el pedalista mexicano.

La octava etapa se correrá este viernes 31, con el pelotón multicolor tomando la salida desde San Juan la Laguna, Sololá, para la llegada en Patzún, Chimaltenango, en lo que serán 128 kilómetros de recorrido.