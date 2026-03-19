Piloto guatemalteco Ian Rodríguez correrá con BMW en el Campeonato Italiano

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Convertirse en el primer piloto guatemalteco en ser Campeón de Automovilismo en Europa, le ha valido al corredor, Ian Rodríguez, para firmar en la temporada 2026 con BMW para representar al equipo Nova Race-FAEMS, en el Campeonato de Gran Turismo Italiano, en la modalidad de Sprint, corriendo en la categoría GT3.

Rodríguez, se convirtió en el 2025 en el primer corredor nacional en conquistar un título en el automovilismo del Viejo Continente, en un serial estructurado por varias fechas de competencia. Y es que el guatemalteco, haciendo dupla con el italiano Luca Franca, fue el monarca absoluto en el Campeonato GP Open Europe.

Gracias a su logro, el guatemalteco fue contactado por la marca BMW para participar en el máximo certamen de automovilismo del país de la bota. Ian correrá la categoría GT3, a bordo de un BMW M4. Esta categoría es la más alta en su ámbito.

"Para mí es muy importante correr para una marca como BMW, en este momento no es un equipo oficial, es un equipo privado, pero quizás en un futuro si lo sea. Esto es gracias a lo que logramos el año pasado, seguiré corriendo con el equipo FAEMS Team, con el cual logramos el título en el 2025", comentó Ian.

Ser campeón 2025 del GT Cup Europe, fue clave para que el piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, fuera contactado para correr en el Campeonato Italiano e Automovilismo 2026. (FOTO: Ian Rodríguez)

Rodríguez estará compitiendo contra ex pilotos de Fórmula 1, y corredores de fábrica, quienes han participado en muchos campeonatos alrededor del mundo.

Los equipos que formarán parte en el certamen italiano serán: BMW, Lamborghini, Mercedes AMG, y Audi. El campeonato estará integrado por cuatro fechas, Imola (del 24 al 26 de abril), Vellalunga (22 al 24 de mayo), Mugello (24 al 26 de julio), y Monza (9 al 11 de octubre).

"Estoy muy agradecido con todos los que han apoyado. Mi mayor deseo es levantar la bandera de Guatemala en lo más alto. Lo que deseo es estar lo más pronto en la pista", agregó Rodríguez.

El compañero de Ian Rodríguez para la temporada, será el italiano, Giuseppe Forenzi, joven corredor, que ha desarrollado toda su trayectoria corriendo diferentes seriales en Europa.