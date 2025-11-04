Guatemala Fashion Week 2025 reunirá talento local e internacional

-

La moda guatemalteca se prepara para vivir una nueva edición de Guatemala Fashion Week 2025, que se realizará del 11 al 14 de noviembre en Ciudad Cayalá, salón Azaria.

Durante cuatro días, la plataforma reunirá a los diseñadores más destacados del país junto a creadores emergentes e invitados internacionales que presentarán sus propuestas más recientes.

Entre las principales novedades, destaca la participación del diseñador estadounidense Michael Costello, conocido por vestir a celebridades como Beyoncé, Lady Gaga y Jennifer López. Su presencia marca uno de los momentos más esperados de esta edición.

(Fotografía cortesía: 7Zero)

Diseñadores nacionales

La pasarela contará con la participación de diseñadores guatemaltecos como Desiré García, quien presentará "Act 1: The Transition", una colección que explora la dualidad entre la luz y la oscuridad.

“ La inspiración nació de un proceso profundamente personal; parte de la idea de que mi trauma no me define y que soy más grande que las heridas del pasado. A través del diseño transformo el dolor en belleza. ” Desiré García , diseñadora guatemalteca.

Su propuesta, que combina referencias filosóficas y elementos culturales guatemaltecos, busca conectar la memoria artesanal con la innovación tecnológica. "Mi marca se fundamenta en la reconstrucción cultural y emocional. Diseñar desde la verdad, desde lo que duele y también desde lo que sana, es el eje de mi trabajo", agregó.

(Fotografía cortesía: 7Zero)

Por su parte, Lia Cohen presentará la colección "Nostalgia Spring Summer 26" durante el espacio Media Cocktail. Inspirada en la memoria y los lazos familiares, sus piezas etéreas evocan la conexión emocional a través del diseño.

“ Esta colección es una oda a mi familia y a las personas que han formado parte de mi camino; cada una ha sido una maestra en mi vida. ” Lia Cohen , diseñadora guatemalteca.

Una plataforma para el talento emergente

La iniciativa Academy, presentada por Istituto Marangoni, ofrecerá un espacio para diseñadores en formación de distintas instituciones, quienes competirán por una beca en Milán.

Asimismo, la plataforma Made in Guate premiará al diseñador Mynor Véliz, quien presentará su colección ĀBHĀSA, desarrollada junto a artesanos de Chichicastenango y Momostenango.

(Fotografía cortesía: 7Zero)

Invitados internacionales y experiencia de pasarela

En representación de la moda internacional participarán Jonathan Pérez Ortiz (Ecuador), Gabriela Vallarino (Panamá) y Verónica Díaz Montalvo (México), quienes mostrarán el valor artesanal y la elegancia femenina desde sus respectivas marcas.

Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial www.fashionweek.gt, con precios entre 40 y 50 dólares, dependiendo del acceso.