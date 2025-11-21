Guatemala firma acuerdo con CERN en física de alta energía

-

Este convenio facilitará el intercambio de talento humano guatemalteco en proyectos punteros, abriendo oportunidades para la formación especializada y la transferencia tecnológica.

El Gobierno de la República de Guatemala, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), firmó en Ginebra, Suiza, un acuerdo de Cooperación Internacional con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Este convenio busca establecer un marco de colaboración técnica en física de alta energía que facilitará el intercambio de talento humano guatemalteco en proyectos de investigación, así como el acceso a programas de formación especializada en computación y ciencias.

Durante esta ceremonia, estuvo la presencia de la secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Gabriela Montenegro Bethancourt y la directora General del CERN, Fabiola Gianotti, quienes firmaron este instrumento de colaboración científica y técnica en el campo de la física de alta energía.

Con esto se permitirá el intercambio de científicos, ingenieros y estudiantes guatemaltecos en proyectos de investigación del CERN, facilitando el acceso y potenciar el capital humano en programas de formación especializados, señaló la Senacyt.

Gabriela Montenegro Bethancourt firma el acuerdo que busca establecer un marco de colaboración técnica en física de alta energía. (Foto: Senacyt)

Nuestra Guatemala 2032

La firma del acuerdo se alinea con la Política Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, la cual prioriza el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo sostenible.

Asimismo, cumple con las metas presidenciales de modernización y transformación productiva, al abrir oportunidades para la formación de capital humano altamente especializado, fomentar la transferencia tecnológica y consolidar alias estratégicas internacionales.

"Con ello, Guatemala avanza hacia la construcción de una economía basada en el conocimiento, alineada con los compromisos nacionales de prosperidad, inclusión y bienestar social", dijo la Senacyt.