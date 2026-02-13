Guatemala se fogueará ante una Selección que estará en el Mundial

-

La Selección de Guatemala se enfrentará a la mundialista Argelia en la próxima fecha FIFA, confirmó Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

El partido se realizará el próximo 27 de marzo en Torino, Italia, en el que la Bicolor le servirá de preparación al combinado africano de cara a su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

#FIFAWorldCup Argelia también será parte del Grupo J junto a la Selección Argentina #VamosArgentina pic.twitter.com/MOxVMDLDnb — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 5, 2025

Argelia se ubica en el Grupo J con Argentina, Austria y Jordania. Debutará ante la Albiceleste el martes, 16 de junio, en Kansas City.

Es dirigida por Vladimir Petkovic y se clasificó al Mundial como primer lugar del Grupo G en la clasificatoria africana, luego de 8 triunfos, un empate y una derrota.







#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie| #AFCON2025 pic.twitter.com/LiRZE1O5UE — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) January 10, 2026

Tres o cuatro días después Guatemala podría disputar un segundo fogueo, pero esto todavía no se ha concretado. Sería en España o Marruecos, comentó el dirigente.

Sería el segundo partido de fogueo de la Azul y Blanco en el año, luego de haber perdido 1-0 ante Canadá, en Estados Unidos, el pasado 17 de enero.

Guatemala tendrá participación oficial hasta septiembre, en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.