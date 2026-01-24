Versión Impresa
Guatemala destaca en FITUR y gana primer lugar por su stand

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de enero de 2026, 14:18
El stand fue reconocido como el Mejor Stand de País. (Foto: Inguat)

La identidad y cultura de Guatemala fue plasmada en este stand durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

En Madrid, se llevó a cabo este evento mundial, que reúne a cientos de aerolíneas, profesionales y comercios de turismo con el objetivo de promocionar destinos, productos y servicios turísticos. Donde países de todo el mundo aprovechan para atraer inversión y turismo extranjero.

(Foto: Inguat)
Guatemala obtuvo el primer lugar por el stand de presentación, el cual demostraba la identidad, cultura y creatividad guatemalteca.

(Foto: Inguat)
Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recibió este premio, posicionando a Guatemala como destino turístico para miles de visitantes. 

(Foto: Inguat)
