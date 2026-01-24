Guatemala destaca en FITUR y gana primer lugar por su stand

La identidad y cultura de Guatemala fue plasmada en este stand durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
En Madrid, se llevó a cabo este evento mundial, que reúne a cientos de aerolíneas, profesionales y comercios de turismo con el objetivo de promocionar destinos, productos y servicios turísticos. Donde países de todo el mundo aprovechan para atraer inversión y turismo extranjero.
Guatemala obtuvo el primer lugar por el stand de presentación, el cual demostraba la identidad, cultura y creatividad guatemalteca.
Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recibió este premio, posicionando a Guatemala como destino turístico para miles de visitantes.