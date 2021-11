Biden habría dejado fuera a Guatemala de Cumbre por la Democracia

Guatemala, junto a otros siete países, habrían sido excluidos de participar en la Cumbre por la Democracia organizada por la administración del presidente estadounidense Joseph Biden.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Venezuela y Haití, son los países que habrían sido excluidos de participar en la Cumbre por la Democracia que se desarrollará en Estados Unidos (EE.UU.) y que reunirá a los líderes de unos 100 países.

La exclusión de los ocho países fue dada a conocer por el periodista Andrés Oppenhaimer en un artículo publicado en El Nuevo Herald.

La cumbre se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de diciembre de manera virtual y el gobierno estadounidense lo ve como "una oportunidad para poner en marcha compromisos e iniciativas sobre tres ejes" que van desde la "defensa frente al autoritarismo, el combate a ala corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos", según un comunicado acerca de la actividad.

La exclusión de Guatemala se da en un contexto en el que EE.UU. ha sancionado a varios guatemaltecos, políticos, jueces, diputados, exfuncionarios y hasta a la misma Fiscal General, Consuelo Porras, todos incluidos en la Lista Engel que agrupa a personas señaladas de actos corruptos o antidemocráticos.

Hasta el momento la Embajada de EE.UU. en Guatemala no ha confirmado ni negado la exclusión de Guatemala, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó, a través de su departamento de comunicaciones, que "no emitirán postura porque no se ha recibido información oficial al respecto".

También se buscó una postura del vocero de la Presidencia, Kevin López, pero no respondió las llamadas.