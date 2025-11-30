La gimnasia ayuda a igualar la mejor participación en unos Juegos Bolivarianos

-

Ocho años más tarde, la Delegación de Guatemala igualó su mejor participación en unos Juegos Bolivarianos, al llegar a las 20 preseas doradas en la edición de este año que se celebra en Ayacucho, Perú, e igualar lo hecho en Santa Marta, Colombia, en 2017.

En el sexto día de actividades, fue la gimnasia artística la que dio la gran alegría para los nuestros. Jaycko Bourdet fue el nombre propio que más resaltó, al haber conseguido la medalla de oro en la modalidad de caballo con arzones.

Además de eso, Bourdet también sumó una plata en la prueba de suelo, pero no fue el único gimnasta que destacó. Mario Taperio conquistó el metal plateado en la modalidad de anillos y en la categoría femenina, Mishel Echeverría dio el bronce en la prueba de salto y plata en viga.

El billar chapín también sumó otro segundo puesto para los nuestros, en la competencia de bola 9. Luis Lemus se subió al segundo escalón del podio al superar en la semifinal al venezolano Frailin Guanipa, pero cayendo en la final contra el peruano Gerson Martínez.

Finalmente, la Selección de Futsal arrancó con un empate 3-3 contra Colombia su participación en estos Juegos, en donde Guatemala ya suma un total de 53 medallas (20 oros, 15 platas y 18 bronces) y que ahora espera por una nueva presea dorada para firmar su mejor participación.