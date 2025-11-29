Piastri levanta la mano: Gana la esprint y se queda con la pole para la carrera

-

Pese a no pisar un podio desde septiembre, el australiano Oscar Piatri no renuncia a ser campeón del mundo y este sábado se impuso en el esprint del Gran Premio de Catar y logró horas después la pole position para la carrera principal, superando a sus rivales por el título Lando Norris y Max Verstappen.

Norris, que cuenta con 22 puntos de ventaja sobre Piastri y 25 sobre Verstappen cuando solo quedan 50 por repartir, antes del final de temporada la próxima semana en Abu Dabi, será campeón el domingo si se impone en la carrera del Gran Premio.

Pero de momento, es Piastri quien está dominando en Catar.

THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix #F1 #QatarGP pic.twitter.com/sBxFiiju0r — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

En la carrera esprint, y pese a llevar desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, sin subirse a lo más alto del podio, partió desde la pole y conservó la primera plaza, a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

Horas después, en la clasificación, Piastri reforzó su candidatura al título con la pole, superando a Norris y Verstappen, que arrancarán en segunda y tercera posición respectivamente.

Los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli completan el Top 5 de una carrera que parece que podría tener muchas emociones en la largada, con el campeonato en juego.