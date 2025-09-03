Guatemala impulsa atención a distancia para autismo y discapacidad

PADI ofrece terapias personalizadas, acompañamiento psicológico y educación inclusiva a distancia, beneficiando a familias en Guatemala.
Acercar la educación y terapias especializadas a más de 2 mil 100 personas con discapacidad intelectual y autismo es el objetivo de los Centros de Atención a Distancia (PADI) en seis departamentos del país: Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Petén, Chiquimula y Alta Verapaz.
Así lo anunció el Instituto Neurológico de Guatemala (ING), junto a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y con el respaldo financiero y técnico de Global Exchange.
Los Centros PADI brindarán servicios educativos y terapéuticos a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o autismo, a través de una plataforma virtual desarrollada por el ING.
El modelo incluye diagnósticos, terapias personalizadas, acompañamiento psicológico, formación para cuidadores y recursos adaptados a cada necesidad.
La experiencia técnica del ING, junto al compromiso de las instituciones públicas y el respaldo del sector privado, hace posible este esfuerzo conjunto que marca un hito en la atención inclusiva del país.