Guatemala impulsa atención a distancia para autismo y discapacidad

  • Con información de Eddy Recinos/Colaborador
03 de septiembre de 2025, 11:06
Niños, jóvenes y adultos recibirán atención especializada en estos centros. (Foto Karen Meza/Colaboradora)

Niños, jóvenes y adultos recibirán atención especializada en estos centros. (Foto Karen Meza/Colaboradora)

PADI ofrece terapias personalizadas, acompañamiento psicológico y educación inclusiva a distancia, beneficiando a familias en Guatemala.

Acercar la educación y terapias especializadas a más de 2 mil 100 personas con discapacidad intelectual y autismo es el objetivo de los Centros de Atención a Distancia (PADI) en seis departamentos del país: Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Petén, Chiquimula y Alta Verapaz.

Los Centros PADI ayudarán a niños de seis departamentos en la costa sur. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)
Los Centros PADI ayudarán a niños de seis departamentos en la costa sur. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Así lo anunció el Instituto Neurológico de Guatemala (ING), junto a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y con el respaldo financiero y técnico de Global Exchange.

Los Centros PADI brindarán servicios educativos y terapéuticos a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o autismo, a través de una plataforma virtual desarrollada por el ING.

Desde hace más de 60 años trabajamos para que la discapacidad no sea sinónimo de aislamiento. Con PADI damos un paso más en esa misión: llevar servicios de calidad a los hogares y comunidades que antes no tenían acceso
Lorena Forno de Pinot,
Directora ejecutiva del ING.


El modelo incluye diagnósticos, terapias personalizadas, acompañamiento psicológico, formación para cuidadores y recursos adaptados a cada necesidad.

Desde hace 60 años el ING brinda acompañamiento a familias con niños con alguna capacidad especial. (Foto Karen Meza/Colaboradora)
Desde hace 60 años el ING brinda acompañamiento a familias con niños con alguna capacidad especial. (Foto Karen Meza/Colaboradora)

La experiencia técnica del ING, junto al compromiso de las instituciones públicas y el respaldo del sector privado, hace posible este esfuerzo conjunto que marca un hito en la atención inclusiva del país.

