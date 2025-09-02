Más de 4 mil guatemaltecos fueron deportados desde EE.UU. durante agosto

-

El Plan Retorno al Hogar busca garantizar un regreso seguro para los guatemaltecos deportados.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmó que en agosto de 2025, Guatemala recibió a 4,398 guatemaltcos provenientes de Estados Unidos, de los cuales 85 eran niñas, niños y adolescentes (NNA), incluidos 23 que viajaban sin acompañamiento.

Desde México también retornaron 449 guatemaltecos, entre ellos 20 NNA, con 4 no acompañados.

Guatemala recibe en agosto la cifra más alta de guatemaltecos deportados de EE. UU. (Foto: IGM)

Hasta el 31 de agosto, las cifras acumuladas de retornos desde Estados Unidos alcanzaron 27,087 connacionales, incluyendo 866 NNA y 3,029 mujeres, distribuidas en 528 unidades familiares en 309 vuelos.

Desde México, los retornos sumaron 4,222 guatemaltecos, de las cuales 449 eran NNA, 314 de ellos no acompañados, y 874 mujeres.

El IGM implementa el Plan Retorno al Hogar para un regreso seguro y garantizar la reintegración de los guatemaltecos deportados. (Foto: IGM)

El IGM mantiene la recepción de connacionales migrantes bajo el Plan Retorno al Hogar, enfocado en ofrecer un proceso seguro y coordinado para su reintegración.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Bienestar Social, coordina la atención y recepción de menores conforme a la normativa vigente.

Entre los guatemaltecos deportados en agosto se encuentran 85 niños, niñas y adolescentes. (Foto: IGM)

