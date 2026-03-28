Guatemala inaugura alfombras de aserrín en Coral Gables, Miami

La exhibición estará abierta al público hasta el 16 de abril con entrada libre.
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Guatemala llevó una de sus tradiciones más representativas a Coral Gables con la inauguración de alfombras de aserrín, una actividad cultural colorida, llena de simbolismo y valor histórico.
"Las alfombras, elaboradas con aserrín teñido, flores y otros materiales, son una manifestación viva de fe, arte y herencia cultural que se transmite de generación en generación." se lee en la publicación del consulado.
La actividad se realizó en el marco del hermanamiento entre Antigua Guatemala y Coral Gables, y reunió a autoridades, aliados estratégicos y demás integrantes del cuerpo consular quienes participaron en una velada enfocada en resaltar las tradiciones guatemaltecas.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de abril, con acceso gratuito.