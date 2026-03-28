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Guatemala inaugura alfombras de aserrín en Coral Gables, Miami

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 17:30
Guatemala inaugura alfombras de aserrín en Coral Gables.&nbsp;(Foto: Consulado de Guatemala en Miami)

Guatemala inaugura alfombras de aserrín en Coral Gables. (Foto: Consulado de Guatemala en Miami)

La exhibición estará abierta al público hasta el 16 de abril con entrada libre.

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Guatemala llevó una de sus tradiciones más representativas a Coral Gables con la inauguración de alfombras de aserrín, una actividad cultural colorida, llena de simbolismo y valor histórico. 

"Las alfombras, elaboradas con aserrín teñido, flores y otros materiales, son una manifestación viva de fe, arte y herencia cultural que se transmite de generación en generación." se lee en la publicación del consulado. 

La exhibición estará abierta al público hasta el 16 de abril con entrada libre. (Foto: Consulado de Guatemala en Miami)
La exhibición estará abierta al público hasta el 16 de abril con entrada libre. (Foto: Consulado de Guatemala en Miami)

La actividad se realizó en el marco del hermanamiento entre Antigua Guatemala y Coral Gables, y reunió a autoridades, aliados estratégicos y demás integrantes del cuerpo consular quienes participaron en una velada enfocada en resaltar las tradiciones guatemaltecas.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de abril, con acceso gratuito. 

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