Guatemala jugará su primer partido en el Premundial de Polo ante México

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Guatemala acaricia la oportunidad de estar por tercera vez en un Mundial de Polo, en su historia. Este miércoles comienza el camino en un duelo a disputarse en Florida ante México.

Los colores patrios serán defendidos por un equipo conjuga experiencia, y juventud. De esta manera, José Miguel Aguilar, Antonio Aycinena, Sebastián Aycinena, los hermanos Nicholas, Enrique, y Gabriel Neutze Crisciani, lucharán por un boleto en la triangular que se jugará en el National Polo Center, en Wellington, Florida.

Además, de Guatemala, en el torneo estará México y el anfitrión, Estados Unidos. Será una triangular, en la cual, en cada chukker se podría definir la única plaza hacia el Mundial de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que se jugará en diciembre próximo.

Y será precisamente contra la escuadra azteca, el debut de la bicolor en el premundial de Wellington. El encuentro esta programado para jugarse este miércoles 29, el día siguiente será de descanso y entrenamientos, para continuar con la competición el viernes y domingo.

La selección nacional debutará este miércoles ante México, en la primera jornada del premundial de Polo. (Foto: ASOPOLO)

Por el formato de competencia, el perdedor del juego entre Guatemala y México, jugará el viernes, contra Estados Unidos; mientras que, el ganador de ese primer choque, volverá a la cancha hasta el domingo, también contra Estados Unidos.

Este lunes los equipos realizaron su arribo a la sede de la competición; mientras que, para este martes esta programada la reunión técnica y asignación de caballos. Además, los jugadores aprovecharán para taquear un poco, y ver la técnica del equino asignado.