Con un triunfo y una derrota Guatemala viaja al Premundial de Polo 2026

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Este domingo la selección de Guatemala de Polo sobre Césped viaja hacia Florida, Estados Unidos, para disputar a partir del miércoles el torneo clasificatorio hacia el Mundial de este deporte, que se realizará del 6 al 20 de diciembre, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Previo al partir hacia Estados Unidos, la bicolor disputó dos partidos de fogueo ante combinados locales. En el primero triunfó por diferencia de dos goles, en el Club Caobanal, Escuintla; mientras que el segundo, cayó en el Club Las Canchas, a orillas del Lago de Amatitlán.

El equipo integrado por: José Miguel Aguilar, Antonio Aycinena, Sebastián Aycinena, los hermanos Nicholas, Enrique, y Gabriel Neutze Crisciani, lucharán por un boleto en la triangular que se jugará en El torneo se disputará en el National Polo Center, en Wellington, Florida.

Guatemala se enfrentará en el premundial a México y Estados Unidos. Este lunes será la presentación oficial de los equipos, el martes habrá una reunión técnica, sorteo y práctica de los caballos, para dar paso al primer encuentro de la bicolor, el próximo miércoles.

El equipo nacional jugará esta semana en el National Polo Center, en Wellington, Florida. (Foto: ASOPOLO)

La selección debutará contra México. El segundo partido dependerá del resultado del primer encuentro, ya que el equipo perdedor jugará contra Estados Unidos el viernes; mientras que, el ganador se enfrentará el domingo, también al equipo estadounidense.

Si Guatemala gana el boleto, viajará hacia Dubái, donde se jugará el mundial en las canchas de los clubes de polo Ghantoot, Al Habtoor, Desert Palm, y Dubái en diciembre próximo. El conjunto bicolor únicamente ha clasificado a dos mundiales en su historia, en 1994 en Chile, y 1998 en Santa Barbara, California.