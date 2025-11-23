Guatemala logra doble oro en tiro en Juegos Bolivarianos 2025

-

La delegación de Guatemala inició con paso firme su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al conquistar este domingo sus primeras tres medallas en las pruebas de tiro deportivo, uno de los eventos destacados del ciclo olímpico rumbo a París 2028.

El primer oro para nuestro país llegó en la modalidad de rifle de aire a 10 metros por equipos femeninos, donde el conjunto integrado por Gloria Rivas, Ingrid Vela y Polymaría Velásquez se alzó con la presea tras dominar la final con solvencia y precisión. Este resultado marcó el comienzo ideal para la representación guatemalteca.

¡PRIMER ORO! Y primera medalla para Guatemala en estos Juegos Bolivarianos. Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas se consagraron campeonas por equipos en el evento de rifle de aire a 10 metros. ¡Bravo! #GuatemalaEnAyacuchoLima2025 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/FXUwvClSFM — C O G (@COGuatemalteco) November 23, 2025

La cosecha continuó en la prueba de rifle de aire a 10 metros individual femenino, donde Guatemala hizo el 1-2 en una final intensa y emocionante. Gloria Rivas aseguró su segunda medalla del día, esta vez de oro, al superar por una diferencia de apenas 0.8 puntos a su compatriota Polymaría Velásquez, quien obtuvo la medalla de plata tras una actuación igualmente destacada.

Con estos resultados, Guatemala celebra un arranque prometedor en los Juegos Bolivarianos 2025, impulsando la confianza del resto de la delegación que continuará compitiendo en los próximos días en busca de más triunfos para el país.