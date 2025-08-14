Guatemala niega ser "puente narco" de Venezuela y Nicolás Maduro

-

Guatemala afirma que no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y rechaza afirmaciones de funcionaria estadounidense.

El Gobierno de Guatemala rechaza las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien dijo que el espacio área guatemalteco se utiliza como "puente" para actividades de narcotráfico vinculadas con el Gobierno de Venezuela.

"El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales. Por ello, rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi", señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

En una entrevista difundida el 13 de agosto por la cadena Fox News la funcionaria estadounidense indicó que Maduro costea un puente aéreo que facilita el paso de narcóticos por los cielos de Guatemala, Honduras y México.

Afirmó que el mandatario venezolano participa en operaciones del crimen organizado, en las que intercambia dinero y armamento para garantizar el flujo de estupefacientes y que mantiene nexos con grupos criminales, incluido el cartel de Sinaloa.

"Existe un puente aéreo financiado por el régimen para acceder al espacio aéreo sin ser detectados hacia Honduras, Guatemala y México", dijo Bondi a Fox News.

Además de rechazar las declaraciones de la fiscal general estadounidense, el Minex resaltó que "Guatemala no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro".

"La magnitud y naturaleza transnacional del narcotráfico son una amenaza que Guatemala enfrenta con firmeza. Sabemos que las redes criminales buscan rutas y alianzas peligrosas por eso, hemos fortalecido nuestras capacidades y la cooperación internacional, especialmente con EE. UU.", precisa el documento.

El Ministerio resaltó que el sistema de detección de trazas aéreas y marítimas se operara en coordinación con las autoridades estadounidenses y que en los 19 meses de esta administración Gubernamental el espacio aéreo y suelo nacional se mantienen libres de aeronaves con droga.

En el comunicado se señala que durante 2025 se han logrado "cifras récord" de incautación de drogas, se han extraditado a 11 personas señaladas de narcotráfico y se firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. para modernizar los puertos y reforzar el control en aeropuertos junto al Departamento de Seguridad Nacional".

"Seguiremos redoblando esfuerzos con nuestros aliados para cerrar el paso a los narcotraficantes, venga de donde venga la amenaza", finaliza del documento.