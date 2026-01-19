¿Es viable trasladar a "El Lobo" a la prisión de Nayib Bukele?

-

Mientras el Mingob sigue en el análisis sobre trasladar a "El Lobo" a una cárcel en el extranjero, expertos consultados afirman que podría ser inconstitucional.

OTRAS NOTICIAS: Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

Luego de la toma de tres centros penitenciarios y ataques a las fuerzas de seguridad, ambos eventos ocurridos durante el fin de semana y de manera simultánea, el Ministerio de Gobernación (Mingob) analiza si procede el traslado de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", hacia una cárcel en el extranjero.

El argumento sería la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras "Ley Antipantidillas", Decreto 11-2025, la cual en el artículo 19 aborda lo relativo a los centros de máxima seguridad para maras y pandillas, grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.

La PNC neutralizó a Aldo Ochoa, alias El Lobo, tras una serie de motines en centros carcelarios, el pasado fin de semana. (Foto: PNC/Soy502)

Dicho artículo menciona que debe construirse "un centro de detención preventiva de máxima seguridad específico para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas y otro centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad para los grupos antes mencionados".

Sin embargo, se consigna que "se podrá celebrar con otros gobiernos, convenios bilaterales que contemplen el cumplimiento de las penas y condenas, en los centros de máxima seguridad legalmente reconocidos a que se refiere el presente artículo".

Artículo 19 de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras “Ley Antipantidillas”, Decreto 11-2025. (Foto: captura de pantalla)

Mario Mérida, experto en seguridad, expuso que en Guatemala, la ley indica que las personas tienen derecho a ser juzgados en su país de origen, precepto que en el caso de las extradiciones, ha provocado que estos procesos sean largos y duren años antes de concretarse.

Por aparte, considera que incluso, una decisión de tal magnitud, en caso se pudiera establecer, no es una decisión que recaiga en el Organismo Ejecutivo, sino en un juez de ejecución.

Instalaciones del Cecot, la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

La cárcel de Bukele

Este lunes trascendió que en el Congreso de la República algunas voces hablan de trasladar a pandilleros como El Lobo al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Construida y promocionada por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

Sin embargo, por el momento no existe un convenio entre Guatemala y El Salvador para que esto ocurra.

Mérida, quien también fue viceministro de Gobernación, agregó que no hay por el momento, convenios de ese tipo con otros países.

Concluyó con que según la ley guatemalteca, el Sistema Penitenciario debe resocializar y reeducar a un reo para devolverlo a la sociedad "en ningún lugar dice que deba mantenerlo prisionero".

Artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Lo ideal, según Mérida, es que el Congreso de la República proceda a crear una Ley Marco que ayude a desarrollar la política criminal del Estado de Guatemala, sin la palabra "democrática", como está vigente.

Soy502 consultó en el Mingob si había una postura definitiva sobre el traslado o no de Ochoa al extranjero. La respuesta fue que continúa en análisis.

Por el momento, el Ejecutivo decretó estado de Sitio en el territorio nacional y se espera que el Congreso analice dicho tema en la sesión plenaria de este lunes 19 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Así ocurrieron los ataques contra agentes de la PNC (videos)