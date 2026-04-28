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Mundial 2026: Tercera baja oficial para Brasil

  • Con información de AFP
28 de abril de 2026, 11:38
Éden Militão no podrá ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti en United 2026

Éden Militão no podrá ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti en United 2026

Este martes fue operado el defensa brasileño Éden Militão de una lesión en la pierna izquierda, específicamente en el bíceps femoral, que le afectó el tendón. Según medios locales, su proceso de recuperación durará, al menos, cinco meses.

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A pesar de que el Real Madrid confirmó en un comunicado de prensa que la intervención ha resultado exitosa, se confirma que el sudamericano no podrá ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti en United 2026.

La baja oficial de Militão se suma a las de Rodrygo y Estêvão
La baja oficial de Militão se suma a las de Rodrygo y Estêvão

El futbolista merengue, quien ha sido intervenido quirúrgicamente en Finlandia por el especialista Lasse Lempainen, sufrió una ruptura muscular del bíceps femoral izquierdo en noviembre pasado. En aquel momento siguió un tratamiento conservador, pero luego de la victoria madridista ante Alavés, la semana pasada, los estudios evidenciaron la necesidad de una cirugía que evite futuras recaídas.

 En los próximos días, el jugador, junto a los servicios médicos de Real Madrid, definirá la ruta de trabajo para alcanzar su plena recuperación.

El futbolista merengue fue intervenido quirúrgicamente en Finlandia por el especialista Lasse Lempainen
El futbolista merengue fue intervenido quirúrgicamente en Finlandia por el especialista Lasse Lempainen

La baja oficial de Militão se suma a las de Rodrygo, también del Real Madrid, y Estêvão, quien milita en el Chelsea.

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