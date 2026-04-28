Mundial 2026: Tercera baja oficial para Brasil

- Este martes fue operado el defensa brasileño Éden Militão de una lesión en la pierna izquierda, específicamente en el bíceps femoral, que le afectó el tendón. Según medios locales, su proceso de recuperación durará, al menos, cinco meses. Destacado: Zonas gratis para ver el Mundial en Nueva York A pesar de que el Real Madrid confirmó en un comunicado de prensa que la intervención ha resultado exitosa, se confirma que el sudamericano no podrá ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti en United 2026. La baja oficial de Militão se suma a las de Rodrygo y Estêvão El futbolista merengue, quien ha sido intervenido quirúrgicamente en Finlandia por el especialista Lasse Lempainen, sufrió una ruptura muscular del bíceps femoral izquierdo en noviembre pasado. En aquel momento siguió un tratamiento conservador, pero luego de la victoria madridista ante Alavés, la semana pasada, los estudios evidenciaron la necesidad de una cirugía que evite futuras recaídas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eder Gabriel Militao (@edermilitao) En los próximos días, el jugador, junto a los servicios médicos de Real Madrid, definirá la ruta de trabajo para alcanzar su plena recuperación. El futbolista merengue fue intervenido quirúrgicamente en Finlandia por el especialista Lasse Lempainen La baja oficial de Militão se suma a las de Rodrygo, también del Real Madrid, y Estêvão, quien milita en el Chelsea.