Apoya a Guatemala en elCampeonato Mundial de Cheerleading

El equipo guatemalteco "Cheer Industry" invita a que lo apoyes este viernes ya que competirá por la final en el Campeonato Mundial de Cheerleading organizado por la International Cheer Union (ICU), celebrado en Orlando.
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Tras pasar a la final este 23 de abril, en la octava posición, enfrentándose a algunas de las potencias más importantes del mundo en esta disciplina.
El equipo de Cheer Industry regresará al escenario para disputar la gran final este viernes 24 de abril a las 11:35 de la mañana (hora de Guatemala).
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La transmisión en vivo se podrá disfrutar aquí.
Cheer Industry
El equipo de Guatemala está formado por 23 atletas, bajo la dirección del entrenador Mario Alegría, junto a su cuerpo técnico de CD Athletics.
Este viernes 24 de abril, el equipo regresará al escenario para disputar la gran final, con la mirada puesta en seguir haciendo historia.
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