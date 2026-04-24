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Apoya a Guatemala en elCampeonato Mundial de Cheerleading

  • Por Selene Mejía
24 de abril de 2026, 09:53
Cheer Industry te invita a apoyar su participación. (Foto: Redes Sociales)

Cheer Industry te invita a apoyar su participación. (Foto: Redes Sociales)

El equipo guatemalteco "Cheer Industry" invita a que lo apoyes este viernes ya que competirá por la final en el Campeonato Mundial de Cheerleading organizado por la International Cheer Union (ICU), celebrado en Orlando.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala clasifica a la final del Campeonato Mundial de Cheerleading

Tras pasar a la final este 23 de abril, en la octava posición, enfrentándose a algunas de las potencias más importantes del mundo en esta disciplina.

final cheer

El equipo de Cheer Industry regresará al escenario para disputar la gran final este viernes 24 de abril a las 11:35 de la mañana (hora de Guatemala).

Dónde ver el evento

La transmisión en vivo se podrá disfrutar aquí

cheer indistry equipo 2

Cheer Industry

El equipo de Guatemala está formado por 23 atletas, bajo la dirección del entrenador Mario Alegría, junto a su cuerpo técnico de CD Athletics.

Este viernes 24 de abril, el equipo regresará al escenario para disputar la gran final, con la mirada puesta en seguir haciendo historia.

MIRA SU PARTICIPACIÓN

@cheervibes05 Cheer Industry (Guatemala)[Coed Elite] #cheer #cheerleading #viral #cheerleader #sports ♬ original sound - Cheer Vibes

@cheer.industry.gt Are you ready for this? You’re not prepared for what’s coming… #cheerleading #guatemala #fyp ♬ Runaway (U & I) - Ian Asher & Galantis

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