Guatemala oculta: Conoce la joya arquitectónica de Acasaguastlán.

Si buscas un destino que combine historia, arquitectura y naturaleza, San Cristóbal Acasaguastlán, en El Progreso, es ideal. Esta guía de viaje esencial te lleva a conocer la impresionante Iglesia San Cristóbal Acasaguastlán, el templo colonial más antiguo del oriente de Guatemala, y las riquezas naturales como el Río Uyús, famoso por sus pozas de colores únicos y su potencial de ecoturismo. Descubre qué hacer y cómo llegar a esta joya turística guatemalteca.

Si estás planeando visitar San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, sigue leyendo, porque te recomendaremos algunos sitios que no pueden faltar en tu lista de cosas por ver y hacer en el municipio.





El templo tiene 371 años desde su construcción. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

Lo primero es ir a la iglesia San Cristóbal Acasaguastlán, que es el templo colonial más conocido del oriente de Guatemala, que data de 1654. Este atrae a propios y visitantes por su estructura arquitectónica.

En la fachada se aprecia su forma piramidal de 23 metros de altura, que muestra hornacinas con esculturas, entre las que se encuentran los cuatro evangelistas, en la parte inferior, y en la superior está el patrón San Cristóbal.





Mujeres artesanas que elaboran diversos productos se ubican a los alrededores de la iglesia. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

En los alrededores del templo se puede encontrar a mujeres artesanas que elaboran recuerdos, como los sombreros, productos de cerámica, hierro, barro y petates, los cuales puedes llevar como recuerdo de regreso a casa.

¿Cómo llegar?

Para llegar desde la ciudad de Guatemala, debes tomar la carretera al Atlántico CA-9 durante 70 kilómetros. Sigue recto 15 km más (no cruces hacia Guastatoya). Luego toma la Ruta Nacional 4 durante 15 minutos, que te llevará al entronque para llegar a El Rancho y conduce hasta llegar a San Cristóbal Acasaguastlán.





Las artesanas elaboran recuerdos, como los sombreros de hilaba, productos de cerámica, hierro, tejar de barro y petates. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

El viaje dura unas dos horas. También puedes tomar buses en Centra Norte, zona 17 de la capital, hacia Guastatoya; estos salen desde las 6:00 hasta las 20:00 horas. Los intervalos de los buses son cada 20 minutos.

Otros sitios por visitar

El Progreso tiene riquezas naturales muy interesantes; San Luis Buena Vista es uno de ellos, el cual cuenta con un gran potencial turístico ecológico, a tan solo 25 minutos de la cabecera de San Cristóbal Acasaguastlán.





Visitantes disfrutan de las pozas que conforma el río Uyús, en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

En este sector también se ubica el río Uyús, el cual nace en la Sierra de las Minas, caserío Monte Virgen, en el que te puedes dar un chapuzón.

Un choque de capas tectónicas originó que este río esté formado de piedra sólida, lo que hace que cada poza tenga un color distintivo y único.





En la fachada de la iglesia San Cristóbal Acasaguastlán se aprecia su forma piramidal. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

El afluente atraviesa las aldeas de San Luis Buena Vista y Cruz del Valle, donde se observan pozas con una belleza impresionante.

