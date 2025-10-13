Guatemaltecos cuestionan la capacidad del Gobierno tras fuga de los reos (video)

-

Guatemaltecos expresaron opiniones dividas sobre la capacidad del Gobierno en temas de seguridad.

Ante la fuga de 20 privados de libertad del centro penitenciario Fraijanes II, guatemaltecos manifestaron a Soy502 opiniones contrastantes sobre la capacidad del Gobierno y de la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar la seguridad en el país.

Gabriela Mijangos, ama de casa, señaló que no confía en las autoridades, ya que considera que la fuga evidencia falta de control en el sistema penitenciario. "La verdad es que no confío, si usted se da cuenta cuántos reos se escaparon, entonces quiere decir que no estamos seguros", expresó.

De forma similar, Mario Méndez, piloto, expresó desconfianza hacia la PNC al afirmar que algunos agentes participan en actos delictivos, lo que afecta la percepción ciudadana. ""Yo pienso que se ha dado mucha delincuencia de parte de la policía, entonces uno a veces, no confía mucho. No todos son delincuentes, pero la mayor parte...", enfatizó.

Por otro lado, Manuel Coc, agricultor, manifestó confianza en las instituciones de seguridad, argumentando que cumplen con su labor. " Yo confío porque ellos realizan su trabajo bien", indicó.

Una opinión similar compartió Nancy Cabrera, ama de casa, quien expresó que las autoridades "pueden ayudar en algo" y consideró que su trabajo es adecuado.

Falla gravísima del SP

Ante "la falla gravísima del sistema penitenciario", según declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se anunció la destitución del director general del Sistema Penitenciario (SP) y de los directores y subdirectores de los centros de Fraijanes II, Mariscal Zavala, Puerto Barrios y los Centros de Renovación I y II.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, catalogó com una"falla gravísima del sistema penitenciario" la fuga de los 20 reos de alta peligrosidad de Fraijanes II. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Jiménez explicó que las medidas buscan fortalecer el control interno y modificar la gestión en los recintos carcelarios. Además, indicó que cerca de 45 mil agentes de la PNC velan por la seguridad en el territorio nacional, aunque no todos participan directamente en el operativo de búsqueda de los 19 reos aún prófugos.

Por ahora, el Ministerio de Gobernación mantiene los esfuerzos de localización y refuerza las acciones de vigilancia en distintos puntos del país, especialmente en las fronteras, mientras continúa la alerta por la fuga.