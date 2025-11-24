Guatemala pide intervenir en litigio por Cayos Zapotillos a una corte internacional

-

Los diálogos ante la Corte durarán tres días, señaló la Cancillería guatemalteca.

Este lunes 24 de noviembre comenzaron las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Países Bajos, para considerar la petición de Guatemala de intervenir en el caso "Soberanía sobre los Cayos Zapotillos (Belice contra Honduras)".

La información fue confirmada mediante un comunicado oficial por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y se agregó que las sesiones serán del 24 al 26 de noviembre.

De acuerdo con el Minex, este litigio es distinto al Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala (Guatemala/Belice), sometido a la CIJ en junio de 2019 por ambos países tras implementar consultas populares y cuyas audiencias orales aún no tienen fecha.

El propósito de las audiencias es determinar si Guatemala debe recibir autorización para intervenir. (Foto: Soy502 / Mi nube)

La Cancillería recordó que el 16 de noviembre de 2022 Belice presentó una demanda contra Honduras por la soberanía de los cayos, pese a que Guatemala los ha reclamado históricamente "como propios desde su independencia en 1821 y forman parte del Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice".

En defensa de sus intereses, Guatemala presentó el 1 de diciembre de 2023 una petición de permiso para intervenir en el caso, amparada en el Artículo 62 del Estatuto de la CIJ, el cual establece que: "Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir".

Esta solicitud fue objetada por Honduras, motivo por el cual la Corte convocó a audiencias para escuchar a las tres partes.

El propósito de las audiencias no es discutir la sustancia del litigio entre Belice y Honduras, sino determinar si Guatemala debe recibir autorización para intervenir.

Una vez escuchados los alegatos, los 15 jueces de la CIJ deliberarán y comunicarán su decisión en una fecha posterior.

Aunque los idiomas oficiales de la Corte son inglés y francés, Guatemala solicitó que las audiencias contaran con interpretación al español para facilitar el acceso de la población.

Los Cayos Zapotillos están ubicados en el océano Atlántico. (Foto: Soy502 / El Heraldo)

El Minex puso a disposición la retransmisión en su sitio web, accesible en el enlace: https://webtv.un.org/en/asset/k11/k117tj6olc

El comunicado concluye reafirmando que el Gobierno de Guatemala mantiene su compromiso de actuar "con responsabilidad y determinación en la protección de su integridad territorial, insular y marítima del país, de conformidad con el derecho internacional".