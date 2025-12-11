Guatemala se prepara para la era de ciberresiliencia en el sector financiero

La digitalización avanza cada vez más rápido, esto ha hecho que los incidentes cibernéticos se hayan convertido en un riesgo para el país.
Es por ello que la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) llevó a cabo el foro "Riesgos Tecnológicos: Estrategias de Ciberresiliencia en la Nueva Era Digital".
Esto con el fin de analizar el nuevo Reglamento para la Administración del Riesgo Tecnológico JM-98-2025, el cual marca un antes y un después en la supervisión y gestión del riesgo tecnológico en el sistema financiero del país.
A partir de ahora y basadas en este reglamento, las entidades deberán implementar nuevas obligaciones en áreas clave como:
- Organización y gobernanza del riesgo tecnológico
- Infraestructura de TI y bases de datos
- Seguridad de la información y ciberseguridad
- Uso responsable de inteligencia artificial
- Procesamiento y almacenamiento de datos dentro y fuera del país
- Contratación con terceros y análisis de criticidad
- Planes de recuperación y resiliencia operativa
El foro contó con la participación de expertos en tecnología, seguridad de la información, auditores y responsables de riesgos, quienes analizaron los desafíos estratégicos para la implementación efectiva del reglamento.
También se consideró el impacto que tendrá en la protección de datos, continuidad del negocio y resiliencia digital de las instituciones financieras.