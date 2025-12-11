Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Un round por Diego! Piden ayuda por la salud de joven entrenador de boxeo

  • Por Jessica González
11 de diciembre de 2025, 09:48
Diego se encuentra en cuidados intensivos. (Foto: redes sociales)

Diego se encuentra en cuidados intensivos. (Foto: redes sociales)

El joven está luchando por su vida y necesita de tu apoyo.

OTRAS NOTICIAS: Decisión de la Municipalidad de Masagua tras crimen de alcalde

Diego, entrenador de boxeo, está pasando por un momento muy difícil luego de haber sido agredido.

Desde entonces se encuentra en cuidados intensivos, con un coma inducido.

Debido a que los gastos médicos son muy elevados, la comunidad donde Diego labora como coach se ha unido para apoyarlo, organizando una colecta solidaria.

Si deseas unirte a la causa, puedes hacer tu donativo a la cuenta monetaria 0060039743, del Banco Industrial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar