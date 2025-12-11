¡Un round por Diego! Piden ayuda por la salud de joven entrenador de boxeo

El joven está luchando por su vida y necesita de tu apoyo.
Diego, entrenador de boxeo, está pasando por un momento muy difícil luego de haber sido agredido.
Desde entonces se encuentra en cuidados intensivos, con un coma inducido.
Debido a que los gastos médicos son muy elevados, la comunidad donde Diego labora como coach se ha unido para apoyarlo, organizando una colecta solidaria.
Si deseas unirte a la causa, puedes hacer tu donativo a la cuenta monetaria 0060039743, del Banco Industrial.