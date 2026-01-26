Guatemala protege su biodiversidad agrícola en Bóveda Global de Semillas de Svalbard

-

Las semillas guatemaltecas podrán conservarse hasta por un siglo.

OTRAS NOTAS: Insivumeh aclara mitos y creencias sobre los sismos

Guatemala busca la protección de su patrimonio agrícola al resguardar, por primera vez, semillas nacionales en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en Noruega.

Esta iniciativa coloca al país dentro de los esfuerzos internacionales más relevantes para la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las futuras generaciones.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó que el proyecto fue posible gracias al trabajo impulsado a través del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA).

Más de 900 tipos de semillas fueron enviadas a Noruega. (Foto: MAGA / Soy502)

A través del Instituto se ha liderado la investigación y preservación de cultivos esenciales para el desarrollo agrícola guatemalteco.

Como parte de esta acción, Guatemala enviará más de 900 tipos de semillas de maíz, frijol, ayote, bledo y dos variedades de teocintle.

Este envío representa una copia de seguridad de alto nivel, destinada a proteger especies de gran valor agrícola, cultural y ambiental frente a riesgos como el cambio climático, desastres naturales o pérdida de diversidad genética.

Científicos guatemaltecos fueron los encargados de embalar las semillas. (Foto: MAGA / Soy502)

La bóveda subterránea de Svalbard, conocida también como el "Arca de Noé" de las semillas, conserva miles de cultivos del mundo en condiciones extremas de temperatura, entre -18 y -20 grados centígrados.

Estas condiciones permiten que las semillas puedan mantenerse resguardadas hasta por un siglo, garantizando su disponibilidad para la humanidad.

Con esta acción Guatemala busca asegurar la protección de su biodiversidad agricola. (Foto: MAGA / Soy502)

Con esta decisión, Guatemala fortalece su compromiso con la ciencia, la investigación y la visión de futuro.

Asimismo, se integra al esfuerzo global que busca asegurar la preservación de la biodiversidad agrícola como base estratégica para el desarrollo sostenible y la alimentación de las próximas generaciones.