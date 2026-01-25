Insivumeh aclara mitos y creencias sobre los sismos

-

Instituto pide a la población informarse con fuentes oficiales y no propagar información que pueda generar miedo entre las personas.

En el marco del 50 aniversario del terremoto del terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1976 el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) aclara algunas creencias populares que no son ciertas y que contribuyen a la desinformación.

Luis Arriola, sismólogo del Insivumeh, explica que en Guatemala se escuchan muchos mitos sobre los sismos y fechas como el 50 aniversario del terremoto de 1976 da pauta a que la población se desinforme.

Por esta razón el experto contesta de forma técnica y científica algunas de las preguntas más frecuentes sobre los sismos que se hace la población.

Luis Arriola, sismologó del Insivumeh, contestó de forma técnica y científica algunos mitos sobre los sismos. (Foto: Archivo / Soy502)

¿Las nubes pueden dar señales de un posible temblor o terremoto?

Arriala señala que "existe la creencia de que algunos tipos de nubes pueden influir en la ocurrencia de los sismos", sin embargo, señaló que la nubosidad depende de los vientos y de la acumulación de agua en la atmósfera.

"En cambio la sismicidad se da influenciada por la interacción entre las placas tectónicas que ocurren en el interior de la tierra, no hay ninguna relación entre ninguno de los dos fenómenos", contestó el experto.

¿Se podría predecir exactamente dónde y cuándo ocurrirá un temblor?

"Hasta ahora no hay ningún método científico a través del cual se pueda predecir, ya que los fenómenos atmosféricos, los fenómenos celestes o incluso las mareas de la tierra no influyen en la sismicidad", contestó el sismologó.

Agregó que la sismicidad se da por interacción en fuerzas internas a la superficie de la tierra, interacción entre placas tectónicas y corrientes de convección debido a la tectónica de placas.

¿Es verdad que cada 50 años hay un terremoto?

"Esto es muy fácil de desmentir con la evidencia científica y la evidencia histórica", precisó Arriola.

Recordó que los grandes sismos que han afectado el territorio nacional en 1942 ocurrieron en la zona de subducción, el de 1902 frente a las costas de Retalhuleu y el de 1942 frente a las costas de Escuintla.

Lo ideal es que las personas solo se informen a través de entidades oficiales y cietíficas. (Foto: Archivo / Soy502)

"El sismo del 4 de febrero de 1976 ocurrió en la falla del Montagua, otra fuente totalmente distinta que no tiene un periodo de retorno definido tampoco", agregó el experto.

Destacó que los estudios de amenaza sísmica que son los que pueden dar probabilidades de ocurrencia de eventos, pero no tienen un periodo de retorno definido.

¿Cuando tiembla se libera energía?

"Efectivamente, los sismos son la manifestación física de una liberación de energía derivada de la ruptura en la corteza terrestre", informó el sismólogo.

Pide buscar información oficial

El experto de Insivumeh pidió a la población que si tiene dudas las solvente con fuentes científicas y oficiales.

En el caso de eventos como los sismos pidió a la población no difundir información errónea o proveniente de fuentes cuestionables.

Añadió que lo mejor para evitar la desinformación y mitos que puedan generar miedo entre la población es informarse con fuentes oficiales.