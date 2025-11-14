¡Triste derrota! Guatemala se queda sin ninguna posibilidad de ir al Mundial 2026

-

Guatemala no pudo ante Panamá y perdió 2-3 en el estadio El Trébol ante un lleno total de aficionados que se hicieron presentes.

Guatemala se quedó sin aspiraciones por meterse a su primer Mundial en la historia en la categoría mayor, a pesar de que hasta el minuto 90+5, todavía esperábamos un milagroso empate que nos mantuviera con opciones.

Después de la derrota contra los canaleros (3-2), lamentablemente el sueño mundialista volvió a esfumarse para la Azul y Blanco, que ahora solamente se enfocará en tratar de jugarle la mala a Surinam, que necesita ganar para ir a United 2026 y no depender del resultado de Panamá contra El Salvador.

Eso sí, para Guatemala ahora será enfocarse ya en lo que será el proceso para la Copa del Mundo de 2030, que se celebrará en varios países, pues no hay opción ya para ir al repechaje, pues lo máximo que podríamos sumar son ocho puntos y tanto Panamá como Surinam suman nueve.