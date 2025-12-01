Los mejores pilotos se despiden del Campeonato Internacional de Motoaceleración

-

Este domingo se disputó la sexta y última fecha del Campeonato Internacional de Motoaceleración, una jornada que reunió a más de 100 pilotos repartidos en diversas categorías.

OTRAS NOTICIAS: Taekwondo gana tres medallas de oro en los Juegos Bolivarianos

Esta disciplina de la aceleración ha crecido considerablemente con competencias de motocicletas en el cuarto de milla. Este año no fue la excepción, ya que, conforme fueron avanzando las seis jornadas del certamen, más pilotos fueron uniéndose al serial, que cuenta con gran cantidad de corredores que radican en la costa sur del país.

La actividad, que inició el pasado domingo 30 de noviembre, a las 9:00 a. m. en la pista ubicada en el kilómetro 75.5, carretera a Puerto Quetzal, tuvo momentos muy emocionantes, sobre todo cuando corrieron las máquinas modificadas.

Los pilotos estuvieron distribuidos en más de 10 categorías, que variaban según las características de sus motos. (Foto: Guatemala Raceway)

Los más destacados

De esta manera, en la categoría 125cc./450cc., José Arana, Martín Hernández y Édgar Montiel ocuparon los primeros tres lugares. En 150 cc. Modificada, Luis Marroquín y Gerber Mejía hicieron el 1 y 2 en el podio de vencedores, mientras que Lesther Pérez se ubicó en tercer puesto.

Los pilotos Martín Hernández (Duke 390/Dominar 400), Joel Aguilar (2 Tiempos Libre), Édgar Montiel (NS Duke 250), "El Canche" Quiñónez (200 Modificado – Motores Chinos), Wilson Lima (150cc. Novatos), Alan Siliezar (200 Stock – Motores Chinos), Gerber Alvarado (150cc. Stock), Derlin Blanco (Súper Bike), Yorca Pineda (Duke 200cc. Solo Escape), Sergio de León (125cc. Stock) y "El Canche" Quiñónez (AX 100cc.) conquistaron los primeros puestos en sus respectivas categorías.

La Motoaceleración es una competencia totalmente inclusiva, ya que en ella compiten pilotos expertos y novatos. (Foto: Guatemala Raceway)

De esta manera, el Campeonato Internacional de Motoaceleración 2025, el cual contó durante esta temporada con corredores de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, llegó a su final, y en los próximos días se darán a conocer oficialmente a los nuevos campeones de las diferentes divisiones.