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Principales Indicadores Económicos

Guatemala será sede de “The Lean Summit 2026”

  • Por Redacción comercial
24 de marzo de 2026, 13:07
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Gracias al apoyo de Banco Industrial y Progreso X, entre otras instituciones, se llevará a cabo The Lean Summit 2026, un evento que reunirá en Guatemala a líderes empresariales y expertos internacionales en eficiencia operativa.

El encuentro tiene como objetivo impulsar la productividad y competitividad en sectores clave como construcción, industria y salud, a través de metodologías como Lean Manufacturing y el Toyota Production System.

Al apoyar The Lean Summit 2026, estamos impulsando herramientas que modernizan la gestión operativa de sectores clave, asegurando que el crecimiento del país esté respaldado por la eficiencia y la excelencia que demanda el mercado actual.
Roberto Ardón Quiñónez
, gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial.

Desde Corporación Bi seguiremos apoyando iniciativas como este encuentro, que nos permite generar el dinamismo que deseamos para Guatemala y seguir acompañando a quienes transforman la economía nacional".

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de articulación del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología en el país, promovidos desde la plataforma Sinapsis, vinculada al programa MIT REAP (Massachusetts Institute of Technology, Regional Entrepreneurship Acceleration Program).

El programa académico estará a cargo de la firma global Shinka Management, especializada en la transferencia de conocimiento operativo japonés, y busca proporcionar herramientas prácticas para optimizar procesos, reducir desperdicios y fortalecer una cultura de mejora continua en las organizaciones.

Construir mejor es generar valor en toda la cadena. Por eso, en Cementos Progreso apoyamos The Lean Summit como un espacio para inspirar, aprender y fortalecer procesos que impulsen una mayor productividad.
Gabriela Rodas
, gerente de Proyectos Progreso X.

Detalles del evento

The Lean Summit 2026 se llevará a cabo el 22 y 23 de abril en el Gran Salón Azaria, en Cayalá, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

El programa estará dividido por sectores:

  • 22 de abril: seminario enfocado en el sector salud
  • 23 de abril: seminario dirigido a los sectores industrial y construcción

Durante las jornadas se realizarán conferencias, talleres y presentación de casos de estudio, además de espacios de intercambio entre líderes empresariales.

Asimismo, se informó que los participantes que realicen su inscripción con tarjetas de Banco Industrial podrán acceder a un 20% de descuento en el costo de participación.

Las inscripciones y el programa detallado están disponibles en el sitio oficial del evento.

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