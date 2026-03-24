Guatemala será sede de “The Lean Summit 2026”

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Gracias al apoyo de Banco Industrial y Progreso X, entre otras instituciones, se llevará a cabo The Lean Summit 2026, un evento que reunirá en Guatemala a líderes empresariales y expertos internacionales en eficiencia operativa.

El encuentro tiene como objetivo impulsar la productividad y competitividad en sectores clave como construcción, industria y salud, a través de metodologías como Lean Manufacturing y el Toyota Production System.

“ Al apoyar The Lean Summit 2026, estamos impulsando herramientas que modernizan la gestión operativa de sectores clave, asegurando que el crecimiento del país esté respaldado por la eficiencia y la excelencia que demanda el mercado actual. ” Roberto Ardón Quiñónez , gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial.

Desde Corporación Bi seguiremos apoyando iniciativas como este encuentro, que nos permite generar el dinamismo que deseamos para Guatemala y seguir acompañando a quienes transforman la economía nacional".

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de articulación del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología en el país, promovidos desde la plataforma Sinapsis, vinculada al programa MIT REAP (Massachusetts Institute of Technology, Regional Entrepreneurship Acceleration Program).

El programa académico estará a cargo de la firma global Shinka Management, especializada en la transferencia de conocimiento operativo japonés, y busca proporcionar herramientas prácticas para optimizar procesos, reducir desperdicios y fortalecer una cultura de mejora continua en las organizaciones.

“ Construir mejor es generar valor en toda la cadena. Por eso, en Cementos Progreso apoyamos The Lean Summit como un espacio para inspirar, aprender y fortalecer procesos que impulsen una mayor productividad. ” Gabriela Rodas , gerente de Proyectos Progreso X.

Detalles del evento

The Lean Summit 2026 se llevará a cabo el 22 y 23 de abril en el Gran Salón Azaria, en Cayalá, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

El programa estará dividido por sectores:

22 de abril: seminario enfocado en el sector salud

23 de abril: seminario dirigido a los sectores industrial y construcción

Durante las jornadas se realizarán conferencias, talleres y presentación de casos de estudio, además de espacios de intercambio entre líderes empresariales.

Asimismo, se informó que los participantes que realicen su inscripción con tarjetas de Banco Industrial podrán acceder a un 20% de descuento en el costo de participación.

Las inscripciones y el programa detallado están disponibles en el sitio oficial del evento.