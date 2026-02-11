Guatemala Sub-20: Los únicos que han podido saldar la deuda histórica

-

Otro sueño esfumado. La Sub-17 volvió a quedarse en la orilla de una primera clasificación a una Copa del Mundo al perder contra Haití, en el Cementos Progreso, dejando a los patojos de la Sub-20 como los únicos en el futbol 11 guatemalteco que han podido saldar esa deuda histórica.

Dirigidos por el charrúa Willy Olivera, esta división integrada por elementos como Ethan Ruppert, Leandro Rivas, Taylor Santiago, Matías Micheo y compañía se quedó a las puertas de que Catar 2026 fuera el estreno. Se encaminaron contra Antigua y Barbuda, Granada, pero los haitianos fueron nuestro cuco.

Eso sí, la gran asignatura y sueño pendiente para nuestro país sigue siendo con el combinado absoluto. Hasta ahora solo la Sub-20 ha sido la única en apuntarse para la máxima cita del balompié mundial y en dos ocasiones: para Colombia 2011 y Argentina 2023.

Ceballos y compañía celebran el pase al Mundial de Colombia 2011.

Abren la ruta

Allá por 2011, un 6 de abril, con el paraguayo Ever Hugo Almeida al mando, y jugadores como Marvin Ceballos, Henry López, Elías Vásquez, Gerson Lima, Sixto Betancourt, entre otros, la Bicolor logró lo nunca antes hecho por una selección tanto en hombres como en mujeres.

El camino comenzó con una fase de grupos en la que batió a Jamaica y cayó contra Honduras para avanzar como segunda de grupo a cuartos de final. Solo los semifinalistas iban al Mundial y el gran rival era Estados Unidos. Lo hicieron los patojos y en el hoy Doroteo Guamuch Flores escribieron una página dorada.

La Sub-20 de Guatemala logró clasificarse por segunda vez a un Mundial en 2022.

Doce años después

Para la segunda ocasión, debieron pasar 12 años. Un 29 de junio de 2022. Responsable fue el estratega mexicano Rafael Loredo y su grupo de jugadores encabezados por Jorge Moreno, Rudy Muñoz, Mathius Gaitán, Jefry Bantes, Jeshua Urízar, Arquímides Ordóñez, la gran figura, entre otros.

El torneo se jugó en Honduras, y El Salvador sembró dudas al golearnos en el arranque de la fase de grupos, pero victorias contra Panamá y Aruba nos clasificaron como segundos a octavos de final, en donde eliminamos a Canadá en penales y en cuartos, en el juego decisivo a México.

El plantel guatemalteco de futbol playa en su primer Mundial, en Seychelles 2025.

Otras modalidades

En el futsal, la Azul y Blanco ha estado presente en seis: Guatemala 2000, Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. Mientras que el año pasado se metió en esta lista el futbol playa al conseguir boleto para Seychelles 2025.