El esfuerzo da frutos: Guatemala alcanza las 27 medallas de oro en los Bolivarianos

La delegación de Guatemala alcanzó los 27 oros en el medallero general de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, gracias a las destacadas actuaciones del bolichista José Marroquín y la pareja de pentatlonistas Andrés Fernández y Sofía Cabrera.
Fernández y Cabrera se mostraron implacables en cada una de las pruebas y con un puntaje de 1,373 relegaron al segundo lugar a los ecuatorianos María y Bayardo Naranjo (1,369) y al tercero a los venezolano Albert Rivas y Osmaydi Arias (1,313).
En el boliche, Marroquín fue contundente en cada lanzamiento y derribó un total de 1,324 pines para subir a lo más alto del podio. La plata fue para el cafetero Alfredo Quintana (1,312) y el bronce se lo adjudicó el peruano Alejandro Ishikawa (,1307).
En esta mismo deporte, la experimentada Sofía Granda demostró su poderío y logró el bronce con 1,208 pines, dejando el metal plateado para la colombiana Juliana Arango (1,273) y el dorado para la también cafetera María Rodríguez (1,328).
La cosecha también se extendió a las disciplinas de gimnasia rítmica en all around por equipos: Isabella Barreda, Leslie Porras, Mercedes Villatoro, Nora Ramírez y Sofía Cali brillaron en cada uno de los aparatos y celebraron la conquista de la plata.
Por su lado, Yanci Vanegas sumó un bronce más, tras concluir tercera su participación en los 5 kilómetros de aguas abiertas.