Número 1 mundial del tenis de dobles jugará en Guatemala

-

El tenista salvadoreño, Marcelo Arévalo, número 1 del mundo en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), en la modalidad de dobles, visitará Guatemala, para realizar un partido de exhibición en las canchas del Club Alemán, ubicadas en la zona 15. El juego será este viernes 5 de diciembre a las 18 horas.

OTRAS NOTICIAS: Los jóvenes entran en acción en el Campeonato Nacional de Golf

Arévalo, ha visitado en varias ocasiones Guatemala, sobre todo cuando era muy joven y participaba en diversos torneos. La última vez que vino al país fue en el 2015, cuando conquistó algunos cetros de torneos élite, haciendo dupla con el jugador nacional, Christopher Díaz.

Ahora, con 35 años, el jugador cuscatleco vuelve a Guatemala para realizar un partido de exhibición en las canchas del Club Alemán. Arévalo compartirá algunos sets con jugadores guatemaltecos como Francesco Córdova, jugador de Copa Davis, y quien juega estudia en la Universidad de Florida, donde también disputa varios torneos. Además, compartirá con Gabriel Porras, quien también radica en Estados Unidos, y estudia y juega en la Universidad de Houston, Texas. A ellos se les unirá el entrenador peruano, quien labora para la Federación de Tenis nacional, Rodrigo Sánchez, quien en su momento estuvo ranqueado número 600 de la ATP a nivel individual.

En su etapa de joven jugador, Marcelo Arévalo, jugó varios torneos en Guatemala, donde venció en la modalidad de dobles, haciendo pareja con el guatemalteco Christopher Díaz. (Foto: The Olympyics.com)

La especialidad de Arévalo es la modalidad de dobles, es jugador profesional desde el 2012 y cuenta con récord ATP de 249 victorias y 153 derrotas. En su haber ostenta 16 títulos ATP, 2 cetros de Grand Slam, y con ello se convirtió en el primer tenista centroamericano en ganar un torneo de esta índole.

Entre los cetros más importantes en los que ha triunfado Arévalo se encuentran: Roland Garros (2024 y 2022), ATP Masters 1000 (Canadá 2023, Cincinnati 2024, Indian Wells 2025, Miamia 2025 y Roma 2025); además; figuran en su haber títulos de la gira ATP en Hong Kong y Ginebra (2024), Delray Beach y Adelaida (2023), Dallas, Delray Beach y Estocolmo (2022), Winstom-Salem (2021) y Los Cabos (2018).

Con la visita de Arévalo al país, será la primera ocasión en la historia del tenis nacional, que un jugador ranqueado número 1 por la ATP, visita y juega un partido en el país.