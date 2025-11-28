Guatemala suma otro oro en Bolivarianos con Ingrid Vela

-

Concentración total, fuerza inquebrantable y puntería excelente fueron clave para que Ingrid Vela le diera a Guatemala una medalla de oro más en los Juegos Bolivarianos 2025, que se celebran en Ayacucho, Perú.

Ya son 19 las preseas doradas que suma la delegación nacional en la competición regional, tras 5 días de actividades. El país se ubica en la quinta posición del medallero general que lidera Colombia con 67 metales de oro.

Ingrid Vela, tu concentración y determinación te definen ✨.



¡Aplaudimos tu increíble puntería y ese corazón firme que hoy le regala a Guatemala una medalla más de oro! #GuatemalaEnAyacuchoLima2025 pic.twitter.com/x6eYN5NqOL — C O G (@COGuatemalteco) November 28, 2025

Vela mostró temple en cada disparo para imponerse a la local Sara Vizcarra en la final del rifle tendido a 50 metros y subir a lo más alto del podio. El tercer puesto fue para la salvadoreña Verónica Rivas.

La jornada de viernes también entregó a Guatemala una medalla de plata y otra de bronce en el tiro con armas de caza. Hebert Brol y Stefanie Goetzke fueron terceros y Waleska Soto y Carlos Hernández segundos en la prueba de equipos mixtos del foso.

Además, se dio el debut del equipo de gimnasia femenino.