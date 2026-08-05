Guatemala suma más medallas y asegura tres semifinales en Santo Domingo

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La delegación de Guatemala sigue protagonizando una destacada actuación en la recta final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Nuestros delegados lograron incrementar su cosecha de medallas con nuevos podios en gimnasia artística y ecuestres este martes.

El gimnasta Jaycko Bourdet conquistó el bronce en la prueba de a "Todo evento" de la gimnasia artística luego de completar una sólida presentación que le permitió sumar 75.550 puntos y asegurar un lugar en el podio. El oro fue para el colombiano Ángel Barajas, mientras que su compatriota Keiner Vera obtuvo la presea de plata.

Cristian Porras también aportó un bronce en esgrima en la prueba de florete masculino. El guatemalteco dio todo en su duelo contra México.

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La alegría para la delegación azul y blanco también llegó el lunes por la noche gracias a la actuación de la jinete Luquene Arenas, quien se adjudicó la medalla de plata en la modalidad individual de velocidad ecuestre.

La guatemalteca firmó una sobresaliente participación al registrar 70.60 puntos, quedando muy cerca de la presea dorada, que fue para la representante de Venezuela con 69.96.

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Triple semis

En squash, la delegación nacional ya aseguró al menos el bronce en diferentes modalidades.

Josué y Alejandro Enríquez avanzaron a semifinales al derrotar 2-0 (11-6, 11-1) a la pareja de Barbados (Darien Benn y Khamal Cumberbatch). Se medirán a los mexicanos César Salazar y Leonel Cárdenas.

Winifer Bonilla y José Toscano avanzaron a semis mixtos de squash. (Foto: Bernie Morales)

Ricardo Toscano y Winifer Bonilla pasaron a semifinales tras ganar 2-1 (7-11, 11-2, 11-2) a la pareja de Barbados: Amanda Haywood y Shawn Simpson, en dobles mixtos.

También avanzaron a semis Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval, gracias al triunfo de 2-0 (11-8, 11-6) sobre las mexicanas Diana García y Abda Mondragrón, en dobles femeninos.