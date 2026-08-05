Cambian reversible en la Roosevelt por trabajos del AeroMetro

Personas que circulan de Mixco a la ciudad podrían verse afectadas debido al cambio en el carril reversible de la Roosevelt.
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El Aerometro continúa su fase de construcción y se perfila como una nueva alternativa de transporte urbano para mejorar la movilidad de los guatemaltecos, por lo que en medio de las construcción, las autoridades de tránsito indicaron sobre nuevos ajustes en el tránsito.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, informó que a estos cambios se implementarían desde el pasado lunes 3 de agosto y persistirán durante el resto de agosto.
La modificación del funcionamiento del carril reversible de la Roosevelt es uno de los cambios más fuertes, ya que los conductores que deseen utilizar este reversible deberán ingresar por la vía exclusiva ubicada alrededor del estadio municipal, desde donde serán dirigidos por un nuevo recorrido hacia el centro de la ciudad.
Este nuevo ajuste podría afectar a conductores que ingresan desde Mixco hacia la Ciudad de Guatemala durante las horas de mayor tránsito.
También debes tomar en cuenta:
El carril reversible que se instala desde el puente El Trébol hacia la avenida Montúfar no estará habilitado.
Las autoridades recomiendan utilizar las siguientes rutas alternas:
- Desde la calzada Roosevelt hacia el Periférico con dirección al puente Cejusa.
- Desde la calzada Roosevelt hacia la 16 avenida para incorporarse a la 13 calle de la zona 11.
- Ambas rutas permiten conectar hacia la colonia La Reformita para dirigirse a Pamplona, zona 13.
- También se podrá utilizar el Periférico hacia la 13 calle, con conexión a Kaminal Juyú en zona 7, o dirigirse al Centro Histórico por medio de la avenida Elena, zona 3.
Durante la tarde, la circulación se habilitará desde la 10a. calle de la zona 9 hacia la avenida Castellana y la calzada Atanasio Tzul con dirección a Mixco