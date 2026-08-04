Las mujeres guatemaltecas tienen una cita de amor propio

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TecniScan hace una invitación a todas las mujeres guatemaltecas para que sean parte de su campaña "Yo También Soy Rosa" y no se pierdan el Festival de la Mujer, que se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre en el Hotel Westin Camino Real, zona 10.

Este es un espacio creado para compartir conocimientos actualizados sobre el cáncer de mama; buscando también promover la importancia de su detección temprana y brindar herramientas que motiven a las mujeres a asumir un papel activo y responsable en el cuidado de su salud.

Este año, el centro de diagnóstico abre la invitación recordándole a las mujeres que una rosa puede llegar a inspirar a otra. Porque cuando una de ellas decide cuidarse, inspira a las otras a hacer lo mismo.

Recalcando también que cada ocho mujeres es diagnosticada con esta enfermedad, y aunque se trata de una realidad preocupante, el 90% de los casos diagnosticados a tiempo son curables.

Para reservar un lugar, es importante registrase dentro de la plataforma oficial del evento, el cual iniciará a las 9:00 de la mañana.