Vinícius revela el pedido de Mourinho mientras sigue sin definir su futuro

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En medio de la incertidumbre sobre su futuro en el Real Madrid, Vinícius Jr. aseguró que el nuevo técnico, José Mourinho, le pidió mantener la esencia que lo ha convertido en una de las figuras del equipo.

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El brasileño habló este martes con los medios oficiales del club, un día después de incorporarse a la pretemporada, y reveló sus primeras conversaciones con el entrenador portugués. "Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi futbol", afirmó.

Las declaraciones llegan mientras persisten los rumores sobre una posible renovación de su contrato, vigente hasta 2027, o incluso una eventual salida. Sin embargo, Vini dejó claro que su prioridad es la preparación del equipo.

"Hay que preparar físicamente la temporada para tener menos lesiones y poder contar con todos", señaló.

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Pretemporada intensa

El cuadro merengue completó este martes una nueva jornada de entrenamientos y explicó que el plantel atraviesa una fuerte carga física.

"Todos hemos salido muy cansados, pero la pretemporada es así y tenemos que estar preparados", comentó.

¡El TRABAJO no para! pic.twitter.com/tSg8lndudm — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 4, 2026

El conjunto blanco disputará un amistoso ante el Ferencváros el sábado, luego enfrentará al Deportivo de La Coruña en el Trofeo Teresa Herrera (12 de agosto) y cerrará su preparación contra el Schalke 04 el 16.

Su debut oficial en La Liga será el 22 del mismo mes frente al Espanyol en el RCDE Stadium de Cataluña.

*Con información de agencias