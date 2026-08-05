Miles de personas dan el último adiós al legendario excentral Franco Baresi

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Milán vivió este martes una jornada de profunda emoción con el funeral de Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y una de las mayores leyendas del futbol italiano, fallecido el pasado viernes a los 66 años.

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Miles de personas se reunieron en la basílica de San Ambrosio para despedir al exdefensor, en una ceremonia que reflejó el estrecho vínculo que mantuvo durante toda su vida con el club rossonero.

Entre los asistentes estuvieron figuras como Paolo Maldini, Roberto Baggio y Alessandro Costacurta, además de dirigentes, exjugadores y representantes del Milan.

Milan, Basilica of Sant'Ambrogio

Our last goodbye to Franco Baresi 6️⃣♾️ pic.twitter.com/8GwPp404Ev — AC Milan (@acmilan) August 4, 2026

En los alrededores de la basílica, cientos de aficionados vestidos de rojo y negro alzaron banderas, bufandas y camisetas con el mítico número 6, mientras una pancarta resumía el sentir de la afición: "Ciao capitano".

Además, el ministro italiano de Deportes, Andrea Abodi, destacó el legado humano y deportivo de Baresi al afirmar que "su pertenencia a la familia del AC Milan y al futbol en general es la razón por la que todo el mundo lo quería". También el Real Madrid y la FIFA enviaron arreglos florales en su memoria.

Paolo Maldini in tears at Franco Baresi's funeral.



This broke me.



: ZonaMilan via IG pic.twitter.com/fnPU9BP1hP — Milan Xtra (@MilanXtra) August 4, 2026

Baresi desarrolló toda su carrera de clubes en el equipo rossonero, donde conquistó tres Copas de Europa y seis títulos de la Serie A. Con la selección italiana fue campeón del mundo en 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994.

El club no informó la causa oficial de su fallecimiento, aunque se conoció que en agosto de 2025 había sido sometido a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar.

*Con información de AFP