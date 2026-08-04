Volcán de Fuego: más de 1,600 personas en albergues por erupción

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La cantidad de personas albergadas por la actividad del volcán de Fuego aumentó a un poco más de 1,600, confirmó la titular de la Conred, Claudinne Ogaldes.

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En una segunda conferencia de prensa para actualizar datos de la actividad del volcán de Fuego, la secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred), Claudinne Ogaldes, aseguró que la cantidad de personas albergadas aumentó de 1,421 que se habían contabilizado, a un poco más de 1,600.

Al momento, continúan en función los cinco albergues habilitados, cuatro en Escuintla y uno en Sacatepéquez.

Además, indicó que las clases siguen suspendidas en las escuelas de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

También señaló que, dada la caída de ceniza, se recomienda la utilización de mascarillas, tapar la boca, limpiar los techos y tapar los depósitos de agua.

#VolcánDeFuego | CONRED comparte actualización sobre la actividad del volcán de Fuego y las acciones de respuesta y prevención que se implementan ante la emergencia. https://t.co/HeAXFrAqfs — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) August 4, 2026

Hay que esperar

En cuanto al comportamiento de la actividad volcánica, el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), expresó que continúa el monitoreo de 72 horas que deben cumplirse en este tipo de emergencia.

Además, señaló que por la entrada de la onda del este número 24 al país, se prevé lluvias a nivel nacional, lo que podría dar paso a la caída de lagares, especialmente en las barrancas seca y ceniza.

Dijo que lo que se sigue observado son los flujos piroclásticos que han llegado a alcanzar hasta 7 kilómetros, en barranca Seca, Taniluyá y Ceniza, y menos extensas en Trinidad, las Lajas y el Jute.

El director del Insivumeh aseguró que la dipersión de ceniza se ha percibe en Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Advirtió que la caída de ceniza se encuentra constante en Escuintla, y en Yepocapa, Chimaltenango.

También dijo que la dispersión de ceniza se observa en regiones de Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu y señaló que esta manifestación debe considerarse para la aviación aérea.

Detalló que dicha dispersión podría estar entre los 5 a 6 mil metros sobre el nivel del mar y en que en algunos momentos ha alcanzado hasta 120 kilómetros de longitud.

Patrullajes activos

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional (Mindef), Henry Sáenz, aseguró que los albergues habilitados cuentan con el mobiliario necesario y en los tres departamentos afectados cada comandante tiene planes activos de patrullajes.

Por último, señaló que, no se ha tenido que accionar las partidas financieras para este tipo de emergencias y existe un bono de emergencia activo, pero no se ha utilizado por el momento.

Según el Insivumeh, hay unos 27 mil sismos registrados, de los cuales 27 han sensibles, pero no tienen relación con lo que sucede en el volcán de Fuego.

A la vez indicó que han existido flujos piroclásticos que podrían llamarse ríos de lodo con piedras calientes que han llegado a siete kilómetros abajo del cono del volcán.

También mencionó que hay emisión de gases, considerado normal en la fase explosiva y se ha escuchado el tremor acústico que es como el ruido de una locomotora.

Afirmó que las barrancas más afectadas han sido cinco, pero que se tiene dos que están presentado flujos piroclásticos, siendo las de mayor cantidad.

Por último, en cuanto a la emisión de ceniza, el director del Insivumeh explicó que esta ha sido percibida en departamentos como Sololá, San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu, esto debido a que ha superado una altura de 5 mil metros sobre el nivel del mar.