Volcán de Fuego: La tragedia que marcó a los guatemaltecos en el 2018

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Las erupciones del volcán de Fuego de 2026 suceden ocho años después de la tragedia que dejó a miles de personas afectadas.

Han transcurrido ocho años desde que una fuerte erupción del volcán de Fuego provocó destrucción en las comunidades San Miguel Los Lotes y El Rodeo, de Escuintla.

El 3 de junio de 2018, es una fecha marcada por el dolor, el miedo y la pérdida tras la erupción del volcán de Fuego, convirtiéndose en un incidente natural sin precedentes en Guatemala.

Miles de viviendas, vehículos y postes de tendido eléctrico quedaron soterrados debido a la magnitud del evento natural. (Foto: Nuestro Diario)

Era una tarde normal, algunos realizaban sus actividades propias del hogar, otros aún no retornaban de sus labores, sin saber que esa tarde su vida cambiaría por completo.

Según los datos oficiales, 201 personas fallecieron durante la erupción, 229 jamás aparecieron y 1.7 millones resultaron damnificados. Además, 186 viviendas fueron destruidas en su totalidad y 8,866 más fueron reubicadas.

Al menos 201 personas perdieron la vida durante debido a la erupción del volcán. (Foto: Nuestro Diario)

El caos de esa tarde quedó documentada, personas corrieron por su vida y algunos otros quedaron atrapados al no poder salir de la zona de emergencia.

El lugar se pintó de un color grisáceo luego que grandes cantidades de material volcánico arrasara con viviendas, vehículos, postes y las pertenencias de miles de personas.

Los daños de la tragedia fueron irreparables. (Foto: Nuestro Diario)

La mayoría de personas reubicadas ahora viven en la finca La Industria, lugar construido por el Gobierno para los damnificados.

Sin embargo, no todos estuvieron conformes, pues la mayoría se quejó de que los terrenos y las viviendas eran muy pequeñas, comparado con sus propiedades en Los Lotes y El Rodeo.

Nadie habría imaginado que la tragedia pudiera ocurrir ya que la mayoría de damnificados habían vivido por generaciones en el lugar.

Familias afectadas fueron reubicadas tras la tragedia. (Foto: Nuestro Diario)

Ahora, solo es un lugar desolado, que recuerda cómo la naturaleza puede actuar de maneras desmedidas y sin aviso.

Los afectados han contado sus historias. Muchos vieron cómo sus familiares eran consumidos por el material volcánico, sin poder ayudarlos.

Otros, corrieron para salvar su vida y la de sus seres queridos.