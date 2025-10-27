Trágico final: hombre desaparece en el agua mientras pescaba

Vecinos recuperaron el cuerpo y las autoridades manejan la hipótesis de que el hombre se enredó en su propia red de pesca, lo que provocó que fuera arrastrado por la corriente.
Aníbal Aroldo López Piedrasanta, de 50 años, falleció ahogado mientras realizaba labores de pesca en las aguas del río Tzununá, en la Lotificación Prados de Flamenco, zona 4 de Retalhuleu.
Según testigos, López, conocido cariñosamente como "Chaco", ingresó al río para pescar, pero minutos después desapareció bajo el agua.
Al notar que no salía, vecinos comenzaron la búsqueda y tras aproximadamente una hora, lograron recuperar su cuerpo sin vida.
Autoridades manejan la hipótesis de que López se habría enredado accidentalmente en su propia atarraya al momento de lanzarla, lo que impediría que saliera a la superficie y por ello fue arrastrado por la corriente hacia la parte más profunda del río.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y al evaluar al pescador confirmaron que ya no contaba con signos vitales, determinando como causa de muerte asfixia por sumersión.
La víctima era residente del cantón Los Patos y solía pescar con frecuencia en el río donde perdió la vida.
El riesgo que implica una red de pesca
La atarraya o red de pesca artesanal, utilizada ampliamente en ríos de Guatemala, representa un riesgo. El reglamento pesquero del MAGA advierte que esta clase de artes de pesca pueden constituir un "peligro a la vida humana en ríos", como sugiere la hipótesis del incidente.
El departamento de Retalhuleu, atravesado por varios ríos y conocido por sus condiciones climáticas, es una jurisdicción donde las autoridades y socorristas atienden regularmente emergencias por accidentes o desapariciones.